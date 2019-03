Hayböck nach erstem Planica-Durchgang Siebenter

Japaner Kobayashi führt nach einem 242-m-Flug vor dem Deutschen Eisenbichler – Kraft nur 13.

Planica – Nicht Stefan Kraft, sondern sein Zimmerkollege Michael Hayböck ist nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skifliegens in Planica bester ÖSV-Athlet. Der Oberösterreicher landete am Freitag bei 233 Metern und liegt an siebenter Stelle. Kraft ist nach Daniel Huber (11.) mit nur 214 Metern als 13. vorerst nur drittbester Österreicher.

In Führung liegt der Japaner Ryoyu Kobayashi nach einem 242-m-Flug 11,6 Zähler vor dem Deutschen Markus Eisenbichler (238,5 m). Der ebenfalls 242 m weit geflogene Pole Piotr Zyla ist Dritter. Aktuell läuft der zweite Durchgang (live auf ORF eins). (APA, 22.3.2019)