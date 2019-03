Antonio Fian: Alla alla

Das Strandbad in Klagenfurt in einer Märznacht 2019

(Das Strandbad in Klagenfurt in einer Märznacht 2019, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Anoraks mit der Aufschrift "Security".)

DER ZWEITE (heiter vor sich hin sprechend): ... oft amol schon gonz in da Frua, vastehst, fünfe, sechse, kummta zum Bett, und alla alla, alla alla. Homma probiert einetuan zwischen uns, dossa weitaschloft, oba wüll nit, lei alla alla, alla alla. Nutzt nix, muass i auf und Boll spüln. Taugt ihm total, vastehst, konn schon echt guat. Mia kummt vua, ea probiert sogoa gach amol baggan, so, waßt (macht es vor). Und ollweil alla alla, alla alla. Burgi mant, i soll ihn umg'wehnen, des is nit guat, sogtse, doss ollweil sogt alla alla. Wonn irgendwonn kummt in Kindagoatn und sogt alla alla, weantse manen, is a Moslem, weata von olle g'schnittn. I glab jo nit, oba waßt eh, Burgi, wonn sich wos einbüldet. Jetz probier i holt, wonna sogt alla alla, sog i alaba alaba. Mia kummt vua, a bissl tuata schon –

DER ERSTE (ungehalten): Geh bitte, jetz holt amol die Goschn!

DER ZWEITE (perplex): Spinnst? Wosn jetz los?

DER ERSTE: Nix. Mia geht lei am Geist, doss du von nix ondan mehr redest ols wia vom Jesaia.

(Pause)

DER ZWEITE: Eifasichtig, ha? Moch holt sölwa an Gschroppn, donn konnst mitredn. Is jo ka Kunst. Wos is mit da Matja? Seids eh schon zwa Monat zomm.

DER ERSTE: Nix is mit da Matja. Zruck Laiboch.

DER ZWEITE: Echt?

DER ERSTE (zieht ein Handy aus der Anoraktasche, wischt über das Display und hält es dem Zweiten hin)

DER ZWEITE (ablesend): Danke. War schön mit dir. Leider Celovec Schas. (Gibt das Handy zurück.) Tuat ma lad.

DER ERSTE (zuckt mit den Schultern)

(Pause)

DER ZWEITE: Oba irgendwie hot recht, oda?

DER ERSTE: Eh.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 23.3.2019)