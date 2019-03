Italien darf als erster westlicher Staat Panda-Anleihe ausgeben

Die erste Tranche soll in den nächsten Wochen begeben werden

Die chinesische Zentralbank erlaubt Italien als erstem westlichem Industriestaat die Emission einer Anleihe in der Volksrepublik. Die italienische Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) könne sogenannte Panda-Bonds – Schuldscheine ausländischer Institutionen für chinesische Anleger – ausgeben, sagte der stellvertretende Notenbankchef Lin Jingzhen am Freitag bei einem Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping in Rom der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir können bestätigen, dass die Cassa Depositi e Prestiti durch Panda-Anleihen Kapital aufnehmen kann."

Das könnte schon bald erfolgen. "Wir werden in den kommenden Wochen die erste Tranche auflegen", sagte CDP-Manager Nunzio Tartaglia. Der chinesische Anleihenmarkt gilt als einer der größten der Welt: Jährlich werden dort Anleihen im Wert von etwa zwölf Billionen Dollar ausgegeben. Auch deutsche Unternehmen haben bereits chinesische Geldgeber angezapft – so gab etwa Daimler Panda-Anleihen aus.

China hat versprochen, Hindernisse für ausländische Emittenten zu beseitigen. Damit will die Regierung die Landeswährung Yuan stärker international öffnen und zugleich neue Finanzierungsquellen für ihr Seidenstraßenprojekt erschließen. Damit will die chinesische Führung die Handelsrouten nach Europa und Afrika ausbauen. Allerdings wird das etwa in der deutschen Regierung kritisch gesehen. Sie befürchtet, dass China durch solche bilateralen Abkommen seine eigenen Standards weltweit durchsetzen will. (Reuters, 22.3.2019)