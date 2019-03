Warum Megatrends für Anleger besonders aussichtsreich sind

Wenn ganze Branchen die durch neue Technologien umgekrempelt werden, sehen Experten darin gute Chancen auf Erträge

Megatrends sind langfristige Entwicklungen, die für wesentliche Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind. Dabei gelten folgende Faustregeln: Megatrends haben eine Halbwertszeit von zumindest einem Vierteljahrhundert, sie sollten viele Lebensbereichen betreffen und sollten grundsätzlich auch einen globalen Charakter aufweisen.

Für Anleger sind diese Entwicklungen besonders interessant, weil sie – sofern rechtzeitig erkannt – über einen langen Zeitraum überdurchschnittliche Renditen abwerfen können. Eine kurze Beschreibung von vier solcher Megatrends:

Megatrend 1: Nachhaltigkeit

Alles soll nachhaltiger werden – auch die Geldanlage. Diese kombiniert Ertragschancen mit ethischen Standards. Anleger fördern damit saubere Energieformen, faire Arbeitsbedingungen, gesunde Nahrungsmittel und vieles mehr, erklärt Uli Krämer, Leiter des Kepler-Portfoliomanagements. Hohe öffentliche Reputation, motivierte Mitarbeiter und geringerer Ressourcenverbrauch schaffen Wettbewerbsvorteile, die Anlegern zugutekommen. Ethik und Rendite sind somit kein Widerspruch, wie Auswertungen wiederholt zeigen.

Megatrend 2: Klimawandel

Der Klimawandel und seine Folgen sind in den vergangenen Jahren deutlich spürbar geworden. Es ist laut Krämer daher an der Zeit, den ökologischen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Zum Beispiel mit gezielten Investitionen in die Zukunftsthemen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser und nachhaltiger Transport. Anleger leisten so einen positiven Beitrag für Mensch und Natur und nutzen gleichzeitig die Ertragschancen von Unternehmen, die innovative Umweltstrategien vorantreiben.

Megatrend 3: Mobilität

Die Umstellung von fossiler auf alternativ betriebene Mobilität nimmt Fahrt auf. Aufbau der Infrastruktur und Entwicklung leistbarer E-Autos werden weltweit von etablierten Autokonzernen und innovativen Tech-Anbietern vorangetrieben. Diese Unternehmen verankern bereits eine CO2-neutrale Grundstrategie für die Zukunft. Parallel dazu wird Forschung im Bereich der Brennstoffzelle vorangetrieben. Auch der Bereich autonomes Fahren hat das Potenzial, die individuelle Mobilität grundlegend zu verändern.

Megatrend 4: Niedrige Zinsen

Nur auf den ersten Blick ein ungewöhnlicher Megatrend. Doch das tiefe und tief bleibende Zinsniveau hat für Anleger viel verändert – und wird viel ändern, erklärt Krämer. Geldanlage braucht in diesem Umfeld nicht trist und wenig ergiebig bleiben. Die Märkte bieten neben kurzfristigen Anlagen einen chancenreichen Mix mit Anleihen, Aktien oder Rohstoffen. Jede Kategorie hat ihr Ertrags- und Risikoprofil. Eine dynamische Mischung soll langfristig Renditechancen bieten, eine breite Streuung Schwankungen abfedern. (Bettina Pfluger, 23.3.2019)