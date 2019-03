In Washington steigt die Betriebstemperatur. Der Bericht des Sonderermittlers wird erwartet

Manchmal kommt der Chef auch persönlich. Dann setzt er sich in die zweiten Reihe, in einen der Stühle direkt an der Wand. Mit undurchdringlicher Miene hört er zu, wie seine Anwälte in dem schmucklosen Bürohaus ein paar Blocks südlich der National Mall Verdächtige einvernehmen.

Er selbst stellt keine Fragen, macht keine Kommentare, zeigt keinerlei Gemütsregung. Der Sonderermittler, der die russischen Wahlmanipulationen bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 aufklären soll, ist ein Meister des Schweigens.

Muellers Büro

Seit Robert Swan Mueller III. den Job im Mai 2017 übernommen hat, hat er weder Interviews noch Pressekonferenzen gegeben. Im newssüchtigen Washington ist das unerhört.

Der 74-Jährige spricht nur durch seine Arbeit: 34 Anklagen gegen Personen hat Muellers Büro bis dato erhoben und drei gegen Unternehmen. Sieben Schuldbekenntnisse gab es inzwischen und zwei Verurteilungen (für Donald Trumps früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort).

Geheime Absprachen

Wochenlang fieberte ganz Washington dem Abschlussbericht Muellers entgegen. Am Freitagabend wurde er Justizminister William Barr zugestellt. Es ist das wichtigste Dokument, das er in einer langen, erfolgreichen Karriere schreiben wird. Er wird feststellen, ob es im Präsidentschaftswahlkampf geheime Absprachen ("collusion") zwischen Trump oder seiner Kampagne und Russland gegeben hat.

Und ob die Justiz bei der Aufklärung dieser Vorwürfe behindert worden ist. Auf der Grundlage des Reports wird im Repräsentantenhaus entschieden, ob ein Amtsenthebungsverfahren ("impeachment") gegen den amtierenden Präsidenten einzuleiten ist.

Trump agitiert schon seit Monaten gegen die Ermittlungen. Er spricht bei jeder Gelegenheit von einer "Hexenjagd" gegen ihn. Mueller schweigt. No nonsense, just facts. Deswegen wurde der Republikaner als Sonderermittler ausgewählt.

Er unterscheide nicht zwischen Republikanern und Demokraten, heißt es, sondern zwischen richtig und falsch. Im parteipolitisch so vergifteten Klima Washingtons gilt er als ein Muster an Integrität, Unparteilichkeit, Korrektheit und Manieren – also als das genaue Gegenteil des derzeit amtierenden Präsidenten.

Patrizier gegen Prolet

Da der Patrizier aus Philadelphia, dort der Prolet aus Queens. Da der tadellose Staatsdiener, dort der entgrenzte Immobilienhai. Der eine mit einem wie mit dem Lineal gezogenen Scheitel, Brooks Brothers-Anzügen, immer gleichen weißen Button-Down-Hemden, faden Kravatten.

Der andere mit bizarr aufgetürmter Frisur, feinem Brioni-Zwirn und goldfunkelnden Manschettenknöpfen. Mueller ein in Vietnam hochdekorierter Marineinfanterist. Trump ein Drückeberger, der sagt, er hätte die Congressional Medal of Honor bekommen sollen, weil er – "mein Vietnam" – über Jahrzehnte mit hunderten Damen ausgegangen sei, ohne sich dabei Geschlechtskrankheiten zu holen.

Vietnam als Schlüssel

Vietnam. Es ist der Schlüssel zur Persönlichkeit des Sonderermittlers. Wie Trump stammt er aus wohlhabendem Haus. Sein Großvater war Eisenbahnmagnat, sein Vater Manager beim Chemieriesen DuPont. Wie Trump verbringt er seine Jugend in einem Internat an der Ostküste (der spätere US-Außenminister John Kerry war sein Klassenkamerad).

Er studiert in Princeton und New York. Heiratet sein High School Sweetheart. Meldet sich zu den Marines. 1968 übernimmt er als Leutnant einen Zug, 1969 schießen ihm die Nordvietnamesen bei schweren Kämpfen nahe der Demilitarisierten Zone auf den Mutter‘s Ridge-Anhöhen durch den Oberschenkel.

Auf diesen Hügeln lässt Mueller seine Angst zurück. Seine Mitarbeiter sagen, sie hätten ihn niemals nervös oder unsicher erlebt. Mueller selbst erklärte sich bei einer Rede an der Princeton-Universität so: "Es war außergewöhnlich glücklich, dass ich Vietnam überlebt habe. Viele haben das nicht geschafft. Und weil mir das gelungen ist, habe ich immer die Verpflichtung gefühlt, etwas beitragen zu müssen."

Noriega, Gotti, Lockerbie

Für seinen Beitrag wählt er nach dem Jusstudium an der University of Virginia das Justizministerium aus. Dort macht er schnell Karriere. Er leitet die Untersuchungen gegen den panamaischen Diktator Manuel Noriega, den Chef des New Yorker Gambino-Mafia-Clans John Gotti und klärt den lybischen Bombenanschlag auf eine Boeing 747 der Pan Am über dem schottischen Lockerbie auf.

Nur kurz verdingt er sich zwischendurch bei der Anwaltskanzlei Hale And Dorr. Aber Mueller kann keine Schuldigen verteidigen. "Wenn es richtig wäre, seine Mutter anzuklagen, würde er es tun", sagt Tom Fuentes, einer seiner Assistenten später beim FBI. Mueller legt den hochbezahlten Job zurück und übernimmt lieber die Mordkommission in Washington D.C., geht dann wieder ins Justizministerium und wird schließlich 2001 – eine Woche vor 9/11 – Direktor der US.Bundespolizei FBI.

Das "Bureau" mit seinem Hauptquartier in einem ausgesucht hässlichen Betonklotz an der Pennsylvania Avenue 935, genau auf halbem Weg zwischen Weißen Haus und Kapitol, wird für zwölf Jahre sein Lebensinhalt. Er wird aus der verschnarchten Bundespolizei einen modernen Dienst machen, der in Terrorismusbekämpung und in Cybersicherheit weltweit führend ist.

"Uncle Bob"

Auch im im FBI ist er ein zurückgezogener, unnahbarer Chef. Er gilt als formell, ausschließlich lösungsorientiert, regeltreu und unermüdlich. Wenn er um sechs Uhr Früh zum Dienst erscheint, hält er sich nicht mit Smalltalk mit seiner Büroleiterin Lisa Monaco auf. Seine erste Frage, sagt sie, sei stets "What‘s the matter?" gewesen.

Berüchtigt ist er für seine Ungeduld, seine 15-Minuten-Sitzungen und seine Allergie gegen unvorbereitete Mitarbeiter – besonders jene, die vorgaben, vorbereitet zu sein. "Uncle Bob" gilt als gefürchteter Mikromanager, der zuweilen so von seiner Mission eingenommen ist, dass er vergisst, seine Mitarbeiter auf dem Weg mitzunehmen.

Kompromisslos am Krankenbett

Kompromisslos ist Mueller auch im Auftreten gegen jene, die ihn ernannt haben. Er verbietet es seinen FBI-Leuten, wie die CIA Waterboarding bei Verhören einzusetzen. Als George W. Bushs Adlaten Justizminister John Ashcroft, der wegen einer Gallenblasenoperation im George-Washington-Krankenhaus liegt, dazu bringen wollen, in den USA geheime Abhörprogramme ohne richterlichen Beschluss zu autorisieren, eilt er mit dem stellvertretenden Justizminister James Comey an dessen Krankenbett und vereitelt den Plan.

Nach zehn Jahren im FBI verlängert ihn Präsident Obama für zwei Jahre. Der Senat erteilt mit 100 zu null Stimmen die Genehmigung dafür. 2013 scheidet Mueller aus. Im Unruhestand hält er Vorlesungen in Stanford und vertritt in der Washingtoner Kanzlei WilmerHale Geschädigte im VW-Abgasskandal.

Als Trump CIA-Chef Comey schasst, übernimmt Mueller ("Ich habe Ermittlungen immer geliebt") den Fall Mitte Mai 2017 als "Special Counsel". Seine Anwälte kommen bei diesen Ermittlungen bis nach Wien als sie Verbindungen zwischen Trump-Intimus Manafort und dem ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch wegen eines nicht zustande gekommenen Hotelprojektes in New York nachgehen.

Ermittler gehen

Zuletzt schieden die Ermittler nach und nach aus Muellers Team aus. Und in Washington stieg die Betriebstemperatur. Die Frage ist, ob der Bericht, den der Sonderermittler nun an Justizminister Barr übermitteln worden ist, persönliche kriminelle Verstrickungen Trumps belegen kann.

Nach der Verfassung können Präsidenten vom US-Senat ihres Amtes enthoben werden, wenn sie "des Landesverrats, der Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen für schuldig befunden worden sind". Ein herkömmliches Strafverfahren gegen einen amtierenden Präsidenten ist laut US-Rechtslehre eher nicht möglich.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ist skeptisch, ob ein Impeachment sinnvoll ist, je näher der Wahltermin kommt. Trump will nach langanhaltender extremer Gegenwehr nun den ganzen Bericht Muellers veröffentlicht sehen. Und sein Anwalt Rudy Giuliani gibt in diesem Licht die neue Verteidigungslinie des Präsidenten vor: "Die Frage ist, was mit diesem Bericht geschieht. Die öffentliche Meinung wird eine Menge damit zu tun haben, was damit geschieht."

Vielleicht wird der Meister unter diesen Umständen sein Schweigen brechen müssen. (Christoph Prantner, XX.3.2019)