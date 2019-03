Zwei Busse stießen frontal zusammen.

Accra – Bei einem schweren Busunglück in Ghana sind am Freitag mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stießen in der südlichen Region Bono East zwei Busse frontal aufeinander. Das Unglück ereignete sich demnach gegen 02.00 Uhr (03.00 Uhr MEZ). (APA, 22.3.2019)