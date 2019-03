Stefanie Werger kritisiert Grazer Bürgermeister Nagl wegen "Betonwüste"

Die Sängerin kritisiert "mehr Kräne als Bäume" in der Stadt in offenem Brief an Nagl – der reagiert unwirsch: "Dafür bin ich nicht zu haben"

Graz – Die Altvorderen des Austropop bringen sich offenbar immer lieber und öfter in die aktuelle Politik ein. Im Vorjahr war es Wolfgang Ambros, der in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" "viele braune Haufen" in der FPÖ ausmachte und danach von der Partei attackiert wurde. Als Gegenreaktion katapultierten Anhänger von Ambros' Aussagen dessen Hit "Schifoan" (1976) auf Platz eins der österreichischen iTunes-Charts.

"Ich bin sicher, vielen Bewohnerinnen und Bewohnern aus der Seele zu sprechen, die in keiner wachsenden Betonwüste leben, aber auch nicht unbedingt aufs Land ziehen möchten": Mit diesen Worten wandte sich nun die Musikerin Stefanie Werger in einem offenen Brief an den Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Sie sehe mittlerweile "mehr Kräne als Bäume".

"Beleidigte Leberwurst"

Nagl, in dessen Amtsperioden die Bautätigkeiten in Graz deutlich zugenommen haben, reagiert verständnislos auf die Kritik: "Ihrer Forderung folgend müssten wir den Zuzug nach Graz radikal stoppen, für eine solche Bevormundung bin ich nicht zu haben", erklärt der Stadtchef.



Der STANDARD erreichte Werger telefonisch, als sie gerade dabei war, dem Bürgermeister auf seine Antwort zu antworten. "Ich fand seinen Brief beleidigend", sagt Werger, "dazu gab es keinen Grund, ich war in meinem Brief differenziert, und er reagiert wie eine beleidigte Leberwurst." Werger ist gebürtige Weststeirerin, zog aber schon als Jugendliche mit ihren Eltern nach Graz, um an der damaligen Musikhochschule (heute Kunst-Uni) zu studieren. Danach lebte sie rund 30 Jahre in Wien, bevor sie vor rund 20 Jahren zurück nach Graz zog.

"Er zitiert mich falsch"

Was Werger besonders ärgert: "Er zitiert mich falsch. Ich habe nie gesagt, dass ich gegen neuen Zuzug bin. Ich bin nicht für Stillstand, sondern für Fortschritt im positiven Sinn."

Anlass für Wergers offenen Brief war ein Beitrag in der ORF-Sendung "Steiermark heute". Darin kamen Experten auf der Grazer Immobilienmesse zu Wort, die die negativen Seiten des Baubooms in der Landeshauptstadt erörterten: die Umweltbelastung durch immer höhere Bodenversiegelung, eine extrem niedrige Sanierungsrate, dafür immer mehr Neubauten bei gleichzeitig wachsendem Leerstand, weil sich immer weniger Menschen Wohnungen leisten könnten. 3.000 Mietwohnungen und 2.000 Eigentumswohnungen stehen demnach in der Stadt mit rund 300.000 Einwohnern derzeit leer.

Wergers Kritik wird auch von Stadtplanern geteilt, weswegen die "Kleine Zeitung" mit ihrem Brief eine breitere Debatte darüber eröffnete.

"Denkmäler"

"Er will sich lauter Denkmäler setzen, die der Stadt nichts bringen", kommentiert Werger auch Projekte wie die Plabutschgondel, eine Seilbahn auf den Hausberg der Grazer, die Nagl vorantreiben will und plant, noch bevor die dazu versprochene Volksbefragung stattgefunden hat. Aber auch die seit Jahrzehnten österreichweit höchste Feinstaubbelastung in der Stadt macht der Sängerin Sorge. (Colette M. Schmidt, 22.3.2019)