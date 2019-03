Schleichwerbung? Wirbel um Instagram-Postings von Minister Blümel

Der ÖVP-Politiker teilte auf seinem Instagram-Profil auffällig oft Fotos von sich mit dem Produkt eines Smoothieherstellers

Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) mag offenbar besonders gerne Saft des Unternehmens Juice Factory. Zumindest ging das bis vor kurzem aus seinem Instagram-Profil hervor. Dort postete er auffällig oft Bilder von sich mit Säften des Unternehmens und verlinkte dabei auf das Instagram-Profil von Juice Factory. Auch in Hashtags erwähnte er die Firma. In einem aktuellen Beitrag stellt der Sender Puls 4 nun die Frage, ob bei den Bildern, die für die Smoothies werben, Geld an Blümel geflossen ist oder nicht. In dem Fall handle es sich nämlich um eine unzulässige Produktplatzierung, die eigentlich als solche gekennzeichnet werden müsste.

Nähe zu Flughafen-Gates

Eine Sprecherin Blümels gibt gegenüber dem Sender an, dass das nicht der Fall sei. Eher befinde sich der Stand von Juice Factory direkt bei den Gates am Flughafen, weswegen Blümel dort gerne Smoothies erwerbe. Offen sei aber, was es bedeutet, wenn ein Politiker – auch ohne Bezahlung – Werbung für eine Firma macht. Illegal ist es zwar nicht, der PR-Ethikverband gibt aber an, dass Politiker vorsichtig sein müssten, da sie Personen des öffentlichen Lebens sind. Es sollte in deren Ethikkodex stehen, solche Inhalte nicht zu teilen.

Kennzeichnen

Das Mediengesetz stammt aus einer Zeit, in der das Internet noch nicht existierte. Laut dem Juristen Markus Dörfler ist es daher notwendig, dass auch unentgeltliche Einschaltungen gekennzeichnet werden müssten, wie er auf Puls 4 sagt. Blümel hat die betreffenden Postings mittlerweile von seinem Social-Media-Kanal entfernt. Die Neos planen eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema. (red, 22.3.2019)