Deutscher Schauspieler Jens Harzer erhält den Iffland-Ring

Am Tag nach der Beisetzung von Bruno Ganz wurde nun bekanntgemacht, wem dieser die Schauspielauszeichnung weitergibt

Der deutsche Schauspieler Jens Harzer (47), Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg und wiederholt bei den Salzburger Festspielen zu sehen, ist der neue Träger des Iffland-Rings. Er wurde von Bruno Ganz, dem Mitte Februar verstorbenen bisher letzten Träger dieser Auszeichnung, als sein Nachfolger als "würdigster" Schauspieler des deutschen Sprachraums bestimmt.

Das gab Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der Ring wird von Träger zu Träger vermacht. "Bruno Ganz hat mit seiner Entscheidung einen Künstler ausgewählt, dessen Wirken weit über die Bühne hinaus reicht. Harzer ist ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffällt", wird Blümel zitiert. Dieser will den Ring auf der Bühne im Burgtheater überreichen, die Zeremonie soll noch vor dem Sommer stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

salzburgerfestspiele Jens Harzer als Achill in "Penthesilea" bei den Salzburger Festspielen 2018.

"Der Standard" hatte im Februar Jens Harzer neben Joachim Meyerhoff, Lars Eidinger und Nicholas Ofczarek zum Favoritenkreis gezählt. Zuletzt wurde darüber spekuliert, ob Bruno Ganz den Ring auch an eine Frau weitergeben könnte. Aus dem Kulturministerium hieß es dazu, dass die traditionell nur an Männer vergebene Trophäe aus heutiger Sicht auch an Frauen gehen könne, da das zugehörige Regelwerk aus den 1950er-Jahren nicht explizit ein Geschlecht ausschließe.

Ganz musste Wahl einmal abändern



Schon Werner Krauß soll – glaubt man seiner Witwe – ursprünglich eine Nachfolgerin, nämlich Alma Seidler, bestimmt haben. Belegt werden kann hingegen jedoch nur ein 1954 verfasstes Schriftstück von Krauß an die Österreichische Bundestheaterverwaltung: "Ich habe den Wunsch, daß nach meinem Tode den Iffland-Ring Josef Meinrad erhält. ... Sie, lieber Josef Meinrad, sind für mich, in Ihrer Einfachheit, Ihrer Schlichtheit, Ihrer Wahrhaftigkeit der Würdigste."

1959 folgte die Übernahme des Ringes durch Meinrad, dessen Verfügung über den Nachfolger nach seinem Tod 1996 erst nach zweitägiger Suche im Archiv des Bundestheaterverbandes gefunden wurde: "Mein Wunsch ist es, daß nach meinem Tode Bruno Ganz den Ifflandring erhält".

Der Schweizer hatte den deutschen Schauspieler Gert Voss als Nachfolger bestimmt, musste seine Verfügung nach dessen Tod 2014 jedoch ändern. Seine Wahl fiel auf Jens Harzer. (APA,red. 22.3.2019)