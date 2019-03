Indonesische Airline storniert Kauf von 49 Boeing 737 Max

Die Bestellung hätte einen Wert von mehreren Milliarden Dollar gehabt – Kostenpflichtige Warnsysteme hätten Abstürze wahrscheinlich verhindert

Jakarta/Chicago – Nach den jüngsten Abstürzen von zwei Boeing 737 Max 8 hat die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Die Airline habe in einem Brief an den US-Flugzeugbauer um die Stornierung der Bestellung im Wert von mehreren Milliarden Dollar gebeten, sagte Garuda-Sprecher Ikhsan Rosan am Freitag. Die Passagiere hätten das Vertrauen in den Flugzeugtyp verloren.

Unterdessen wurde bekannt, das beim Absturz einer Lion-Air-Boeing in Jakarta ein Anstellwinkelsensor falsche Daten an das Trimmsystem MCAS lieferte, das für die Abstürze beider Maschinen verantwortlich sein könnte. Mit zwei Warnsystemen hätten die Piloten laut "New York Times" den Defekt früher bemerken könnten. Auch die vor eineinhalb Wochen abgestürzte Boeing 737 Max 8 soll keines der beiden Systeme an Bord gehabt haben. Diese werden von Boeing als kostenpflichtige Ausstattung angeboten, die für die Zulassung durch die US-Luftfahrtbehörde nicht verpflichtend sind.

Bei dem Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) melden Sensoren dem System den Flugwinkel, wenn die Maschine zu übersteuern droht. Ein Mechanismus drückt in diesem Fall die Nase der Maschine wieder nach unten. Ein einzelner defekter Sensor könnte so für einen Absturz verantwortlich sein. Laut dem Zeitungsbericht empfiehlt eine anonyme Quelle bei Boeing, künftig zumindest eines der Sicherheitssysteme, das Piloten über widersprüchliche Sensordaten informiert, als Standard in alle Boeing 737 Max einzubauen. (APA, red, 22.3.2019)