Syrien weist Trumps Forderung zu Golanhöhen für Israel zurück

Die Äußerung des US-Präsidenten ändere nichts daran, dass der Golan in syrischer und arabischer Hand bleibe, erklärt die syrische Regierung

Washington – Die überraschenden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den von Israel besetzten Golanhöhen haben eine scharfe Reaktion in Syrien ausgelöst. Trumps Forderung, die USA sollten die Souveränität Israels über das Gebiet anerkennen, sei unverantwortlich, ließ das syrische Außenministerium am Freitag verlauten.

Israel hatte 1967 einen großen Teil der Golanhöhen von Syrien erobert und später annektiert. Der Schritt ist international nicht anerkannt. Die syrische Regierung betonte, Trumps Äußerung ändere nichts daran, dass der Golan in syrischer und arabischer Hand bleibt. "Die syrische Nation ist noch entschlossener, dieses wertvolle Stück syrisches Land mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu befreien." Die Golanhöhen gehören zu den größten Streitpunkten in dem seit Jahrzehnten andauernden Nahost-Konflikt.

Trump vollzieht mit seiner am Donnerstag verbreiteten Haltung zu dem Thema erneut eine Kehrtwende in der US-Außenpolitik. So hatte er auch Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bedankte sich bei Trump kurz darauf auf Twitter. Netanjahu hatte sich 2017 bei einem Treffen mit Trump für eine Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Gebiet ausgesprochen. Er wird kommende Woche in den USA erwartet. Am 9. April finden in Israel Wahlen statt. (APA, 22.3.2019)