Massenschlägerei zwischen Youtubern auf Berliner Alexanderplatz

Hintergrund soll ein Streit zwischen rivalisierenden Gruppen sein

Berlin – Nach einem Aufruf in sozialen Medien ist es auf dem Berliner Alexanderplatz zu einer Massenschlägerei gekommen. "Am frühen Donnerstagabend versammelten sich auf dem Platz rund 400 Leute", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die meisten von ihnen waren laut den Angaben Jugendliche oder junge Erwachsene.

Später gerieten etwa 50 von ihnen in Streit und gingen mit Faustschlägen, Fußtritten und Pfefferspray aufeinander los. Die Polizei war mit rund 100 Beamten im Einsatz und versuchte die Jugendlichen zu trennen. "Dabei setzten die Beamten auch Reizgas ein", sagte der Sprecher. Eine Polizistin wurde verletzt, die Beamten nahmen neun Personen vorläufig fest.

Außerdem versuchten die Jugendlichen laut den Angaben, einen Beamten in die Menge zu ziehen. Etwas später zerstreute sich die Menge. "Etwa 20 von ihnen rannten in den U-Bahn-Hof und sprangen ins Gleisbett, wo sie sich mit Schottersteinen bewarfen", sagte der Polizeisprecher. Hintergrund soll laut Medienberichten ein Streit zwischen rivalisierenden Youtubern sein. Die Polizei ermittelt noch.

Der Alexanderplatz zählt zu den sieben Kriminalitätsbrennpunkten in Berlin, an denen die Polizei besonders präsent ist. (APA, 22.3.2019)