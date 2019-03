Zwei US-Soldaten in Afghanistan getötet

Fortschritte bei Gesprächen mit den Taliban von neuer Gewalt an US-Amerikanern überschattet

Kabul – In Afghanistan sind zwei US-Soldaten getötet worden. Die Soldaten seien bei einer Operation am Freitag umgekommen, teilte die NATO-Mission "Resolute Support" in Kabul mit. Weitere Details wurden aus Rücksicht auf die Familienangehörigen zunächst nicht mitgeteilt.

Seit Beginn des Jahres sind somit vier US-Soldaten in Afghanistan ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump hatte nach Jahren des Truppenabzugs das US-Kontingent in Afghanistan zunächst von etwa 8.400 auf rund 14.000 Soldaten aufgestockt. Allerdings überlegt er laut US-Vizepräsident Mike Pence wieder eine Reduzierung.

Gleichzeitig treibt der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, eine politische Lösung des Konflikts mit den aufständischen, radikalislamischen Taliban voran. Seit Juli gab es bereits mehrere Gesprächsrunden zwischen US- Vertretern und hochrangigen Taliban. Die jüngste Gesprächsrunde endete vergangene Woche. Beide Seiten sprachen danach von Fortschritten. (APA, 22.3.2019)