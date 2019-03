Historischer Kalender – 26. März

1849 – König Viktor Emanuel II. von Sardinien schließt mit Feldmarschall Radetzky einen Waffenstillstand.

1929 – In Berlin kommt die erste einwandfreie Fernsehaufnahme zustande.

1939 – Polen lehnt die deutsche Forderung nach einem exterritorialen Korridor nach Ostpreußen ab.

1954 – Mit einer Erklärung der Sowjetregierung wird die volle Souveränität der DDR hergestellt.

1954 – Im Stillen Ozean führen die USA ihren zweiten Wasserstoffbombenversuch mit 17 Megatonnen Sprengkraft durch.

1959 – In 123 Minuten inklusive Tankzeit überqueren drei Briten erstmals mit einem Luftkissenboot, dem "Hovercraft", den Ärmelkanal.

1979 – Der ägyptische Präsident Sadat und Israels Ministerpräsident Begin unterzeichnen in Washington den ersten Nahost-Friedens- vertrag der modernen Geschichte (Camp-David-Abkommen). Die meisten arabischen Staaten brechen daraufhin die Beziehungen zu Ägypten ab.

1989 – Bei den Wahlen zum ersten sowjetischen Kongress der Volksdeputierten können sich die sowjetischen Bürger erstmals seit 70 Jahren zwischen mehreren Kandidaten entscheiden.

1999 – Die EU-Staats- und Regierungschefs einigen sich in Berlin auf einen Kompromiss zur Reform der Agrar- und Strukturpolitik sowie der EU-Finanzierung (Agenda 2000).

2004 – In Polen spaltet sich das regierende Linksbündnis, dessen Umfragewerte katastrophal sind.

2009 – Der österreichische Diplomat Valentin Inzko tritt in Sarajevo offiziell das Amt des Hohen Internationalen Repräsentanten in Bosnien an. Inzko, zuletzt Botschafter in Slowenien, ist in Personalunion auch EU-Sonderbeauftragter für Bosnien-Herzegowina.

Geburtstage:

Wolf Dietrich von Raitenau, öst. Theologe (1559-1617)

Julius Schnorr von Carolsfeld, dt. Maler (1794-1872)

Robert Frost, US-Lyriker (1874-1963)

Viorica Ursuleac, rumän. Sängerin (1894-1985)

William Childs Westmoreland, US-General (1914-2005)

Alan Wolf Arkin, US-Schauspieler (1934- )

Diana Ross, US-Sängerin und Schauspielerin (1944- )

Patrick Süskind, dt. Schriftsteller (1949- )

Jutta Speidel, dt. Schauspielerin (1954- )

Manuel Rubey, öst. Sänger und Schauspieler (1979- )

Felix Neureuther, dt. Skirennläufer (1984- )

Todestage:

Joseph Ignaz Guillotin, franz. Arzt (1738-1814)

Raymond Chandler, US-Schriftsteller (1888-1959)

Günther Weisenborn, dt. Schriftsteller (1902-1969)

Sekou Ahmed Toure, guineischer Politiker (1922-1984)

(APA, 26.3.2019)