Frau Doktor und das ruandische Vieh

Aus privatem Interesse ging eine steirische Tierärztin nach Afrika – aus der Urlaubsreise wurde eine Daueranstellung in Ruanda

Kigali – Helga Keinprecht steckt bis zur Schulter in der Scheiße. "Es ist schön warm hier drinnen. Im Winter ist das angenehm", sagt die Tierärztin, als sie ihren Arm aus dem After der Kuh zieht.

Keinprecht grinst. Denn diesen Winter verbringt sie nicht zu Hause im kalten Schladming. Schnee hat die 32 Jahre alte Österreicherin gegen Ruanda eingetauscht. In diesem kleinen Land im Osten Afrikas herrscht ewiger Frühling.

Seit vergangenem Jahr bildet Keinprecht am New Vision Veterinary Hospital in Musanze Tierärzte aus. Die Kollegen sollen Bauern über die Viehhaltung aufklären. Die Tierärztin berät zudem die Regierung in der Hauptstadt Kigali. Die Kühe müssen gesünder, die Milch besser werden. Ruanda braucht die Landwirtschaft, um der Armut zu entrinnen. Die Bevölkerung leidet noch unter den Folgen des Genozids. 1994 kamen 800.000 Menschen ums Leben.

Visite beim Bauern

Auf der Visite beim Bauern prüfen Keinprecht und ihr Kollege, ob die Euter der Kühe entzündet sind. Sie schallen zudem durch den Mastdarm die Gebärmutter, um zu sehen, ob die Tiere trächtig sind. Dabei beobachtet die Veterinärin den ruandischen Arzt genau. Er macht seine Sache gut. Die beiden scherzen und lachen.

Als Keinprecht letztens aus den Ferien zurückkam, haben die Kollegen sie beinahe in ihren Armen erdrückt. Dabei war sie nur eine Woche weg. So viel Herzlichkeit bei der Arbeit ist die Österreicherin nicht gewohnt. Alle wollen, dass es ihr gutgeht. Sie ist ständiger Gast auf Hochzeiten. Die Kinder feiern sie wie einen Superstar.

Keinprecht genießt den Trubel. Aber sie weiß auch, dass Freundlichsein und Freundesein zwei verschiedene Dinge sind. Hinter manchen Gesten stecken Erwartungen. Die Hautfarbe Weiß setzen viele Afrikaner mit Reichtum gleich. Als zum Beispiel Keinprechts Hund entlaufen war, haben ihn die Finder zwar zu ihr gebracht – aber sie musste ihn zurückkaufen.

Gestiftete Tierklinik

Das New Vision Veterinary Hospital mit den 20 Arbeitsplätzen in Musanze und Kigali ist auch ein Geschenk von Ausländern. Der österreichische Tierarzt Otto Fischer hat es 2015 mit Gleichgesinnten gegründet. Eine Schweizer Stiftung gab 250.000 Euro Starthilfe und unterstützt das Projekt jetzt noch. Die veterinärmedizinische Universität in Wien und private Tierärzte bilden ruandische Kollegen in Österreich fort. Im Gegenzug forschen Studierende aus Österreich an der Klinik in Ruanda, zum Beispiel über Resistenzen gegen Antibiotika.

"Ich wusste nicht mal, wo Ruanda liegt", erzählt Keinprecht. Sie war zufrieden zu Hause und mochte ihren Job in der Praxis in Knittelfeld. Dort traf sie einen Tierarzt aus Ruanda und wurde neugierig. Sie überredete ihre Mutter und deren Freundin, den Arzt in Afrika zu besuchen.

Im Urlaub kam ein Notruf. Eine Kuh brauchte einen Kaiserschnitt. Keinprecht wanderte eine Dreiviertelstunde zum Bauernhof in den Bergen. Kuh und Kalb überlebten. Und Keinprecht wusste: "Hier will ich hin."

Von der Flugbegleiterin zur Tierärztin

Sie ist selbst auf einem Bauernhof groß geworden und wollte immer Tierärztin werden. "Aber ich habe mir das Studium nicht zugetraut", erinnert sie sich. So flog sie zuerst als Stewardess mit der damaligen Austrian Arrows. Irgendwann gab sie sich einen Ruck, reduzierte den Job auf 50 Prozent und studierte in Wien Tiermedizin.

Afrika bietet Keinprecht ein Stück Freiheit. In der Fremde unterliegt sie weniger sozialen Zwängen. Außerdem lockt der Reiz des Neuen. Manches findet die Österreicherin lustig, zum Beispiel, wenn ihre Büstenhalter von der Wäscheleine verschwinden. "Was wollen die damit?", fragt sie mit Schalk in den Augen. Aber einiges gibt ihr zu denken. So hat sie jemand gewarnt, mit Kritik an Oberen vorsichtig zu sein: "Es verschwinden schon mal Leute."

Angst kennt Keinprecht eigentlich nicht. Aber als sie allein über die Grenze in den Kongo musste, weil der Kollege den Pass vergessen hatte, beschlich sie ein mulmiges Gefühl. Man hatte ihr von den Kriegen zwischen dem Kongo und Ruanda erzählt. Sie hörte, dass das Nachbarland gefährlich und korrupt sei.

Kastration unter Palmen

Aber alles ging gut. Keinprecht besuchte in der Grenzstadt Goma mehrere Hundebesitzer. Der Wanderrucksack diente als mobile Tierklinik mit Instrumenten, Impfstoffen und Medizin. Einen Hund kastrierte sie kurzerhand auf dem wackligen Tisch in einem Palmengarten.

Die Besitzer der Hunde und Katzen sind meistens Entwicklungshelfer. Sie können gut für den Tierarzt bezahlen. Manche Einheimische erschlagen ihren Vierbeiner, bevor sie Geld für den Arzt ausgeben. Aber Keinprecht und ihre Kollegen finden kreative Lösungen. Als einer seinen Wachhund töten wollte, weil er nicht bellte, brachten sie das Tier für eine Weile zu den Wachhunden in der Klinik. Von den Artgenossen lernte er das Bellen. (Judith Raupp, 23.3.2019)