Fusionplan von Deutscher und Commerzbank beschäftigt Aufsichtsräte

Die Gremien von Deutscher Bank und Commerzbank reden über etwaige Fusion. Die Due Diligence soll bereits begonnen haben

Frankfurt – Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht viele gute Gründe für eine Fusion mit der Commerzbank. Er wollte am Donnerstag den Aufsichtsrat der größten heimischen Privatbank vom Sinn eines solchen Deals mit dem kleineren Konkurrenten überzeugen. Zudem soll laut Insidern die Due Diligence begonnen haben; die beiden Banken prüfen demnach die Bücher des jeweiligen Vis-à-Vis.

Die Debatte in der Sitzung des Kontrollgremiums soll gut drei Stunden lang gedauert haben, Sewing habe über den Stand der Gespräche mit dem kleineren Konkurrenten berichtet. Er habe betont, dass für eine Entscheidung weitere Fakten benötigt würden.



Aus der Commerzbank, in der der Aufsichtsrat ebenfalls am Donnerstag zusammengetreten ist, soll laut informierten Kreisen keine Entscheidungen zu Fusionsgesprächen gefallen sein. Es sei vorerst auch keine weitere Sitzung anberaumt worden sein.

Die Arbeitnehmerseite ist klar gegen einen Zusammenschluss, weil er mit großer Sicherheit mehrere zehntausend Arbeitsplätze in den beiden Frankfurter Zentralen und in ganz Deutschland kosten würde. Auch die Aufsichtsratsmitglieder der Commerzbank beraten.

Zehntausende Jobs in Gefahr

Die Gewerkschaft Verdi bekräftigte vor den beiden Treffen ihre Ablehnung eines Zusammenschlusses. "Wir werden die Kritik bei den Sitzungen der Kontrollgremien von Commerzbank und Deutscher Bank zur Sprache bringen", sagte Verdi-Bankenexperte Jan Duscheck.

Bisher hatte sich Deutsche Bank-Chef Sewing öffentlich eher zurückhaltend geäußert, ob es am Ende der Verhandlungen mit der Commerzbank auch wirklich zu einem Deal kommen werde. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz gilt als Unterstützer eines Zusammenschlusses und soll Sewing zu den Gesprächen gedrängt haben. Deutschland ist mit gut 15 Prozent an der Commerzbank beteiligt.

Eines der Probleme ist der relativ hohe Bestand kritischer Staatsanleihen in der Bilanz der Commerzbank und an Derivaten bei der Deutschen Bank. Bei einer Fusion müssten die neu bewertet und das entstehende Kapitalloch aufgefüllt werden. Wie das finanziert werden soll, ist bisher unklar.

Commerzbank-Chef gilt als offen

Wichtige Argumente Sewings für eine Fusion soll etwa die sich daraus ergebende "klare Dominanz" auf dem deutschen Markt sein, Größenvorteile und sinkende IT-Kosten. Zudem würden die Refinanzierungskosten der Megabank seiner Ansicht nach deutlich sinken. Und: Zu massiven Stellenstreichungen würde es so oder so kommen, mit oder ohne Fusion der beiden Banken, hieß es zudem aus Sewings Umfeld. Commerzbank-Chef Martin Zielke gilt als offen für eine Fusion. Auf der Jahrespressekonferenz Mitte Februar hatte Zielke die Fusionsspekulationen angesichts der Negativzinsen und des Preisdrucks, die der Profitabilität von Banken in Deutschland enge Grenzen setzen, als "verständlich" bezeichnet.

Derzeit ist das Verhältnis der Aktienkurse zwischen Deutscher Bank und Commerzbank so gut wie selten. Bei einer Fusion würden die Commerzbank-Aktionäre – gemessen an den aktuellen Börsenwerten – rund ein Drittel an der künftigen Großbank halten. Die Commerzbank lehnte eine Stellungnahme ab.

Deutsche Megabank

Sollte das Vorhaben glücken, entstünde die mit Abstand größte deutsche Bank mit rund 38 Millionen Privat- und Firmenkunden, zunächst rund 140.000 Mitarbeitern, 2.400 Filialen in Deutschland, einem Marktanteil von rund 20 Prozent und einer Bilanzsumme von fast zwei Billionen Euro. Im weltweiten Vergleich wäre das Institut aber immer noch ein Leichtgewicht. (APA, Reuters; 21.3.2019)