Venezuelas Geheimdienst nimmt Guaidós Stabschef fest

Abgeordneter bestätigte Durchsuchung, Festnahme aber nicht

Caracas – In Venezuela ist Oppositionsangaben zufolge der Stabschef des selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó festgenommen worden. Guaidós Büro teilte am Donnerstag mit, Roberto Marrero sei von Geheimdienstmitarbeitern abgeführt worden. Oppositionsführer Guaidó schrieb auf Twitter, der Geheimdienst habe in der Früh die Wohnungen Marreros und des Abgeordneten Sergio Vergara durchsucht.

Der Oppositionelle Vergara betätigte die Durchsuchung, wies aber Angaben von Guaidós Büro zurück, er sei auch festgenommen worden. Der linke Staatschef Nicolas Maduro liefert sich einen Machtkampf mit Guaidó, der die Rückendeckung zahlreicher lateinamerikanischer und westlicher Staaten genießt. (APA/Reuters, 21.3.2019)