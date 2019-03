Gedenkstätte Auschwitz appelliert: Nicht auf Gleisen balancieren

Besucher des Vernichtungslagers werden zu einem respektvollen Gedenken aufgerufen

Oswiecim/Auschwitz-Birkenau – Die Gedenkstätte Auschwitz in Polen hat Besucher zu einem respektvollen Verhalten aufgefordert und an sie appelliert, nicht auf den Gleisen zu balancieren und Fotos davon zu machen. "Denken Sie daran, dass Sie sich an dem Ort befinden, an dem mehr als eine Million Menschen getötet wurden", teilte die Gedenkstätte auf Twitter mit und rief dazu auf, der Holocaust-Opfer respektvoll zu gedenken.

"Es gibt bessere Orte, um das Laufen auf einem Schwebebalken zu lernen, als den Ort, der die Deportation von hunderttausenden Menschen in den Tod symbolisiert", hieß es in dem Post, dem Bilder von Besuchern angefügt waren, die sich beim Balancieren auf den Gleisen des Todeslagers hatten fotografieren lassen. Das Fotografieren auf dem Gelände werde nicht verboten. "Wir bitten Besucher jedoch, sich auch beim Fotografieren respektvoll zu verhalten."

Auschwitz-Birkenau im besetzten Polen war das größte der nationalsozialistischen Todeslager. Unter den mindestens 1,1 Millionen Opfern waren etwa eine Million jüdische Häftlinge. Nach Angaben der Gedenkstätte wird Auschwitz jedes Jahr von hunderttausenden Menschen besucht. (APA, 21.3.2019)