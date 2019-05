Prognosen aus EU-Staaten: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rechten und Liberalen in Frankreich

Im Laufe des Abends treffen immer mehr Prognosen aus den 28 EU-Mitgliedstaaten ein. Europaweit höhere Wahlbeteiligung absehbar

28 EU-Mitgliedstaaten wählen und wählten ihre Vertreter im Europäischen Parlament. Eigentlich sollten nur 705 Mandate vergeben werden – da Großbritannien als 28. Mitgliedsstaat aber doch noch an der Wahl teilnimmt, geht es erneut um 751 Sitze. Die Ergebnisse der Wahl werden im Laufe des Abends auf Basis von Nachwahlbefragungen und später Hochrechnungen prognostiziert. Erst um etwas 23.30 Uhr gibt es eine provisorisches Ergebnis für die gesamte EU. Nur in Nordirland wird erst am Montag ausgezählt.

In Deutschland werden der großen Koalition aus CDU/CSU (28 Prozent) und SPD (15,5) starke Verluste prognostiziert. Klarer Wahlsieger scheinen die Grünen zu sein, sie verdoppeln ihre Stimmen auf 22 Prozent und werden zweitstärkste Kraft.

In Frankreich liefern sich Marine Le Pens Rassemblement National und Emmanuel Macrons La République en marche ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Momentan liegen die Nationalisten und EU-Skeptiker mit 24 Prozent knapp einen Prozentpunkt vorne. Die Grünen liegen überraschend bei 12,5 Prozent.

In Ungarn darf sich laut einer Wahltagsbefragung die regierende Fidesz von Premier Viktor Orbán 56 Prozent der Stimmen ausrechnen, die Sozialdemokraten und die linke "Demokratische Koalition" jeweils zehn Prozent. Die rechte Jobbik wird bei neun Prozent erwartet.

In Griechenland kam es zu einer deutlichen Wahlschlappe für den regierenden Alexis Tsipras. Seine SYRIZA Partei liegt ersten Prognosen zufolge mit 27 Prozent rund neun Prozentpunkten hinter den Konservativen. In Irland konnte die liberalkonservative Regierungspartei Fine Gael von Premier Leo Varadkar mit 29 Prozent einen deutlichen Sieg einfahren. Jeweils rund 15 Prozent teilen sich Fianna Fail und relativ überraschend auch die Grünen.



Die verschiedenen europäischen Parteien und Bündnisse weisen regional unterschiedliche Stärken auf. Auf der Europakarte können bequem die Hochburgen der einzelnen Fraktionen sichtbar gemacht werden.

In der folgenden Aufstellung ist die Aufteilung der Sitze innerhalb der verschiedenen Fraktionen im Parlament dargestellt.

