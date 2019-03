Aktion: Sein Trinkwasser testen lassen

Der Verein für Konsumenteninformation bietet bis 30. April 2019 einen günstigen Test für Brunnen-Selbstversorger in Gebieten mit intensiver Landwirtschaft an

Wien – Rund um den Weltwassertag am 22. März bietet der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in Zusammenarbeit mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) einen Trinkwassertest an. Die Qualität des österreichischen Trinkwassers ist in der Regel sehr hoch, doch speziell in Gebieten mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und viel Industrie können Belastungen des Trinkwassers auftreten.

Das Angebot des VKI richtet sich an Menschen, die sich mit Brunnenwasser selbst versorgen und ihr Trinkwasser vergleichsweise kostengünstig auf Nitrat, auf die am häufigsten vorkommenden Pestizide sowie auf Rückstände von Abwasser untersuchen lassen wollen.

Was wird getestet?

Wer einen umfassenden Trinkwassertest gemäß Trinkwasserverordnung in Auftrag gibt, muss mit Kosten von mehreren Hundert Euro rechnen. Aus diesem Grund entscheiden sich laut VKI manche Selbstversorger für einen vermeintlich günstigeren, aber oft auch unseriösen Anbieter. Nun bietet die Konsumentschutzorganisation in Zusammenarbeit mit der Ages ein Paket um 160 Euro an. Dabei wird die Wasserprobe nicht auf alle 84 in der Trinkwasserverordnung genannten Pestizide überprüft, sondern auf jene 25, die laut Ages am häufigsten vorkommen. Auch bei der Analyse auf Restspuren von Abwasser beschränkt sich der Test auf drei der gängigsten Abwasserindikatoren.

Was wird nicht getestet?

Nicht getestet wird, ob das Trinkwasser mikrobiologisch verunreinigt ist. "Anders als manche unseriöse Testlabore suggerieren, können diese Tests nicht in Eigenregie durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Probenentnahme und der ungekühlte Versand der Proben würde das Ergebnis verfälschen. Für derartige Tests muss geschultes Personal vor Ort die Probe ziehen, was wiederum die Kosten entsprechend erhöht", heißt es vonseiten des VKI.

Wie funktioniert der Trinkwassertest?