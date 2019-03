Sky: "Apple macht uns keine Angst"

Unternehmen sieht aber Politik gefordert, damit US-Konzerne ordentlich Steuern zahlen

Für Kunden sind es gute Nachrichten: Apple bringt ein eigenes Streamingangebot an den Start und heizt so den Wettbewerb mit Netflix, Amazon und den anderen Anbietern an. Bei Sky-Österreich zeigt man sich gelassen. Man nehme die neue Konkurrenz zwar ernst, sie "mache aber keine Angst". Man seit mit Sky X gut aufgestellt. Das neue Streaming-Angebot bietet aktuelle Serien und Filme an. Neben Eigenproduktionen, auch Highlights aus dem Repertoire von HBO und Showtime.

Politik gefordert

Allerdings sieht Sky-Unternehmenssprecher Michael C. Huebner die Politik gefordert. Diese soll dafür sorgen, dass auch US-Firmen wie Apple oder Netflix hierzulande ordentlich Steuern zahlen und sich an die strengen europäischen Datenschutzregeln halten.

Zwei Milliarden für Inhalte

Laut New York Times hat Apple für Serien und andere Inhalte zwei Milliarden Dollar in die Hand genommen. Fünf Eigenproduktionen sind bereits abgedreht. Unklar ist derzeit noch, welche Sender sonst noch Apple mit Serien und Filmen beliefern. Gerüchteweise soll auch Showtime und HBO zu den Lieferanten zählen Netflix ist nicht dabei. "Wir wollen, dass Leute unsere Shows auf unserem Dienst schauen", erklärte Firmenchef Reed Hastings.

In den USA sorgt Apple bereits für Bewegung auf dem Markt. So hat der Film- und Serienriese Disney am Dienstag die Mehrheit von Hulu übernommen – jenem Anbieter, der sich in den USA zu einem ernsten Player gemausert hat. (Markus Sulzbacher 24.2. 2019)