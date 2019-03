"Cadence of Hyrule": Neues "Zelda" von Indie-Dev erscheint 2019

Spiel setzt rhythmisches Vorgehen als Zelda oder Link voraus

Nintendo hat ein neues Zelda-Game namens Cadence of Hyrule angekündigt. Entwickelt wird dieses von Brace Yourself Games, die zuvor Crypt of the NecroDancer veröffentlicht haben. Das Spiel soll bereits im Frühling erscheinen. Ein erster Trailer teasert das Game für Switch an.

nintendo de

Rhythmisch die Welt retten

Laut einer Presseaussendung geht es bei Cadence of Hyrule darum, zufällig generierte Levels zu entdecken und dabei Hyrule zu retten. Man spielt entweder als Link oder Zelda und rückt dabei zu den Klängen von 25 Liedern vor. Rhythmisches Vorgehen ist dabei gefragt.

nintendo

Zweites "Zelda" noch heuer

Für Zelda-Fans ist 2019 ein gutes Jahr. The Legend of Zelda: Link's Awakening erscheint ebenso heuer. (red, 21.3.2019)