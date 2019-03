Verletzte nach Explosion in chinesischem Chemiepark

In einem Chemiepark in Ostchina ist es am Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Von Todesopfern war zunächst nicht die Rede

Peking – In einem Chemiepark in Ostchina ist es am Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Die Feuerwehr und ein Krankenhaus in der Stadt Yancheng (Provinz Jiangsu) bestätigten, dass es Verletzte gab. Von Todesopfern war zunächst keine Rede.

Die Druckwelle der Explosion beschädigte Hausfassaden in der Umgebung schwer und zerstörte zahlreiche Fenster, wie auf Videoaufnahmen des Unglücks zu erkennen ist. Zu sehen ist ein großer Feuerball gefolgt von einer schwarzen Rauchsäule.

Auf Twitter kursierten erste Videos und Bilder der Explosion:

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunfällen, weil Arbeitsvorschriften zu lasch sind oder nicht eingehalten werden.

Bei einer der bisher größten Katastrophen dieser Art waren im August 2015 bei der gewaltigen Detonation eines Chemielagers im Hafen der nordostchinesischen Millionenmetropole Tianjin 173 Menschen getötet worden. Chinas Regierung hatte danach angekündigt, die Chemielager und Fabriken des Landes auf Sicherheitsrisiken prüfen zu wollen. (APA, dpa, 21.3.2019)