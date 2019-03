Reale Testumgebungen für die digitale Fabrik

Smart Factory. Unternehmen starten oftmals die Digitalisierung ihrer Prozesse mittels intelligenter Sensoren an Maschinen. Innovative Anwendungen können auch über praxisorientierte Entwicklungen in Forschungszentren passieren.

Digitalisierungsprojekte beginnen zumeist bei der zentralen Harmonisierung heterogener Anlagenstrukturen und das inkludiert auch Gewinnung, Auswertung und Nutzung der Daten. Wie dabei Innovation entstehen kann, zeigt das Pilotprojekt "Smart Factory" von TU-Graz und T-Systems zum Thema intelligente und datensichere Fertigungskonzepte.

Verfügbarkeit und Sicherheit

Zur Entwicklung und Erprobung digitaler Produktionstechnologien ist die Forschungsfabrik bewusst offen für interessierte kleine und mittelständische Betriebe. Der Fokus liegt entsprechend auf Fertigungsmethoden mit denen auch kleine Stückzahlen rentabel und marktflexibel hergestellt werden können.

Ein Schwerpunkt betrifft zudem die Datensicherheit und Verlässlichkeit von computergesteuerten Produktionssystemen. Hier liefert T-Systems Expertise zum Thema Information Security in Industrie 4.0 Umgebungen mit einem speziellen Fokus auf Erkennung und Abwehr von Cyber-Angriffen.

Integriertes cyber-physikalisches System

Eine weitere Verantwortung von T-Systems ist das Datenmanagement zwischen unterschiedlichsten Systemen und die intelligente Analyse großer Datenmengen (Big Data) in derartigen Produktionsumgebungen. Zielsetzung ist die Schaffung eines integrierten cyber-physikalischen Systems.

"Die Produktionsprozesse in Unternehmen befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Die Smart-Factory an der TU-Graz ist ein realitätsnahes Modell, das Innovationen fördert und Neuentwicklungen schneller marktreif macht", so Peter Lenz, Managing Director T-Systems Austria.