Zahl der Autos in Österreich seit 2010 stärker gestiegen als Einwohnerzahl

Laut VCÖ hat Österreich heute 485.000 Einwohner mehr als 2010. Die Zahl der Autos ist in der gleichen Zeit um 538.000 gewachsen

Wien – Nicht nur Österreichs Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, die Zahl der Autos hat seit 2019 sogar stärker zugenommen. Laut einer Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) gibt es heute rund 538.000 Autos mehr im Land als noch im Jahr 2010. Im selben Zeitraum ist Österreichs Bevölkerung um 485.000 Personen gewachsen. Die einzigen Ausnahmen bilden Wien, Vorarlberg und Tirol, wo die Bevölkerungszahl stärker gestiegen ist als jene der Autos.

Die meisten Autos pro Einwohner gibt es im niederösterreichischen Bezirk Waidhofen an der Thaya: Auf tausend Einwohner kommen dort 732 Pkws. Auf Platz zwei liegt der Bezirk Zwettl mit 714 Autos je tausend Bewohner. Die Bezirke Jennersdorf (Burgenland) und Horn (Niederösterreich) liegen mit jeweils 700 Pkws auf Platz drei.

Starkes Wachstum in Kärnten

Besonders drastisch ist laut VCÖ die Entwicklung in Kärnten: Dort ist die Zahl der Autos mit rund 35.400 fast neunmal so stark gestiegen wie die Bevölkerungszahl. Insgesamt zeigt sich eine zunehmende Schere zwischen Stadt und Land: War Anfang der 1990er-Jahre die Autodichte in den Landeshauptstädten noch höher als in ländlichen Regionen, hat sich das Bild mittlerweile geändert. Als Beispiel werden in der Analyse die steirischen Städte Graz und Murau verglichen. 1991 kamen in Graz 411 Autos auf 1.000 Bewohner, heute sind es 475. In Murau ist die Zahl der Autos in diesem Zeitraum von 368 auf 646 gestiegen.

"Früher war ein hoher Pkw-Motorisierungsgrad ein Zeichen von Wohlstand", sagt Markus Gansterer vom Verkehrsclub. Heute sei die hohe Pkw-Dichte eher Zeichen eines Mangels an öffentlichen Verkehrsverbindungen sowie unzureichender Nahversorgung. Der VCÖ fordert daher den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes und der Radfahrinfrastruktur – allen voran in ländlichen Gegenden.

Starke Unterschiede in Wien

In Wien ist die Pkw-Dichte eher gering und seit 2010 rückläufig. Zwischen den Bezirken gibt es jedoch starke Unterschiede: In Hietzing kommen etwa 436 Autos auf tausend Einwohner, die geringste Autodichte hat Rudolfsheim-Fünfhaus. (lauf, 21.3.2019)