Ministerium bestätigt: Christchurch-Attentäter war in Österreich

Wien – Der Attentäter von Christchurch hat sich vor seiner Tat auch in Österreich aufgehalten. Dies bestätigte das Innenministerium am Donnerstag. Am Wochenende berichtete DER STANDARD, dass der Mann vor einigen Monaten Fotos aus Wien, Kärnten, Salzburg und Innsbruck gepostet hatte.

"Ein erstes Resultat der noch laufenden Untersuchung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist, dass nun bestätigt werden kann, dass sich der mutmaßliche Attentäter von Christchurch in Österreich aufgehalten hat", sagte Ministeriumssprecher Christoph Pölzl.

Datum noch nicht bestätigt

Keine Bestätigung gab es, was das Datum des Österreich-Aufenthalts betrifft. Wie das Ö1-Frühjournal berichtete, hieß es aber vom Ungarischen Zentrum für Terrorismusbekämpfung, dass der Australier am 26. November 2018 den Budapester Bahnhof Keleti mit einem Intercity-Zug aus Rumänien erreicht habe. "Wenige Stunden später" sei er nach Österreich weitergereist.

Die Österreich-Verbindungen des Christchurch-Attentäters werden Ende März auch Thema im Parlament, wie der Obmann des ständigen Unterausschusses für Inneres, Werner Amon (ÖVP), mitteilte. An der Sitzung würden auch die Minister für Inneres, Verteidigung und Justiz teilnehmen.

Der 28-jährige Australier hatte am Freitag in zwei Moscheen in Neuseeland 50 Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Neuseeland will nach dem rassistisch motivierten Anschlag Sturmgewehre und halbautomatische (also selbst nachladende) Waffen verbieten. (APA, red, 21.3.2019)