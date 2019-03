Vorsitzende der Elternvereine: Zeit für ein Handyverbot an den Volksschulen

Verblöden Social Media unsere Kinder? In der Live-Diskussion zwischen Youtubestar Dzeni und der Elternvertreterin Kometter prallten Welten aufeinander

der standard

Verbieten, fördern oder gemeinsam in der Familie nutzen: Was ist das beste für Kinder in Kontakt mit Social Media? Rund um diese Fragen haben Youtubestar Dzeni, die unter ihrem Künstlernamen inspiredbyDzeni bekannt ist, und die Vorsitzende der Elternvereine in Österreich, Evelyn Kometter, im STANDARD-Studio hitzig diskutiert.

Smartphones haben in der Volksschule nichts verloren und gehören verboten, argumentierte Kometter. Gerade die Nutzung von Youtube, Instagram und Co raube jungen Menschen viel Zeit, sie könnten mit den endlosen Angeboten von Social Media nicht umgehen. Für sie persönlich macht ein Smartphone erst ab dem zwölften Lebensjahr Sinn und selbst dann nur in begrenztem Ausmaß.

Verbote nützen gar nichts, sagte dagegen Dzeni. Kinder, die kein Smartphone nutzen dürfen laufen Gefahr, sozial von anderen ausgeschlossen zu werden. Dinge, die verboten werden, werden zudem noch interessanter. Und: Gerade Ältere sehen die Social-Media-Aktivitäten der Jungen oft aus einem falschen Blickwinkel und vorurteilsbehaftet, weil sie sich nicht richtig mit den angebotenen Inhalten auseinandersetzen. Der Talk im Video. (20.3.2019, red)