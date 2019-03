Weber plante Orbáns Zähmung, der aber wollte kämpfen

Fidesz lehnte Suspendierung der Mitgliedschaft in Europäischer Volkspartei auf sechs Monate empört ab

Budapest/Brüssel – Als Manfred Weber Mittwochfrüh aufwachte, schien seine Welt in Ordnung zu sein. Der Fraktionschef der Europäischen Christdemokraten (EVP) im Europäischen Parlament, der bei den EU-Wahlen im Mai als Spitzenkandidat antritt, um nach einem Wahlsieg seiner Parteienfamilie nächster Kommissionspräsident nach Jean-Claude Juncker zu werden, glaubte, das heikelste Thema für den Wahlkampf gelöst zu haben. Vorläufig zumindest.

So kann man sich täuschen. Für Nachmittag war eine große Sitzung des EVP-Vorstandes in Brüssel angesetzt, bei der über den von 13 Mitgliedsparteien (von insgesamt 51) aus neun Ländern geforderten Ausschluss der ungarischen Fidesz entschieden werden sollte. Weil diese mit ihrem Premierminister Viktor Orbán ständig gegen die Werte der Partei verstoße, sogar antisemitische Wahlkämpfe führe, habe sie keinen Platz mehr in der EVP, argumentieren die Kritiker. Juncker bekräftigte am Mittwoch seinen Wunsch nach dem Fidesz-Ausschluss.

Genau das wollten Weber und EVP-Präsident Joseph Daul unbedingt verhindern, weil der Abgang der Ungarn nicht nur die EVP in Straßburg empfindlich schwächen würde – es geht um den Verlust von zwölf Mandaten.

Bedingungen

Der Fraktionschef hatte die Sache Orbán daher vor zwei Wochen an sich gezogen und der Fidesz drei Bedingungen gestellt, die sie bisher einigermaßen erfüllte, um eine Entspannung zu erreichen. Weber schlug vor, dass die Ungarn nicht sofort ausgeschlossen werden, sondern zunächst nur die EVP-Mitgliedschaft suspendiert wird. Unter dem Vorsitz des ehemaligen Ratspräsidenten Herman van Rompuy solle ein Weisenrat die Fidesz durchleuchten, um im Herbst einen Bericht als definitive Entscheidungsgrundlage vorzulegen. Webers Plan schien zunächst aufzugehen. In Wien begrüßte Bundeskanzler Sebastian Kurz die mit ihm abgesprochene Suspendierung auf sechs Monate. Die drei Bedingungen an Orbán – Einstellung der Plakatkampagne gegen Juncker und George Soros, Entschuldigung bei der EVP und Rechtssicherheit für die Zentraleuropäische Universität in Budapest – könnten so abgearbeitet werden. Praktisch identisch äußerte sich in Deutschland die Chefin der stärksten EVP-Gruppe, Annegret Kramp-Karenbauer.

Alles schien "gut zu laufen", aber die EVP-Granden hatten die Rechnung nicht mit Orbán gemacht. Noch bevor die Sitzung am Nachmittag begann, schickte er zuerst seine Emissäre aus, die klar machten, dass Fidesz die Suspendierung – den Entzug des Stimmrechts als Vorstufe zum Ausschluss – "niemals akzeptieren" werde. Orbán wollte in Brüssel eine "markante Rede" halten, sich verteidigen und im Falle der Suspendierung von sich aus Konsequenzen ziehen, indem die Fidesz von sich aus aus der EVP austritt. Die Pressekonferenz dazu war bereits vorbereitet. (Thomas Mayer aus Brüssel, 20.3.2019)