TV-Tipps für Donnerstag, 21. März: Dörfer ohne Doktor und "Drohbriefe"

Außerdem: Wege aus dem Verkehrsinfarkt, "A Most Violent Year" und "Terminator 3" – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Dörfer ohne Doktor Auf dem Land mangelt es fast überall an Ärzten. Wer behandelt künftig die Menschen in den Dörfern? Mögliche Antworten aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Bis 20.15, Arte

foto: hr/diana deutschle Eine telemedizinische Sitzung in "Dörfer ohne Doktor".

20.15 MAGAZIN

Wissen aktuell: Wege aus dem Verkehrsinfarkt Rekordstaus, Dieselskandal, kaputte Straßen und Fahrverbote in den Innenstädten: Autofahren kostet Nerven. Welche Konzepte gibt es, um der Verkehrshölle zu entkommen? Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Leute vom Schloss Geheiratet wird innerhalb der eigenen Kreise: Eigentlich wurde der Adel in Österreich vor fast 100 Jahren abgeschafft. Trotzdem existiert er weiter. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Krim – Unter Russlands schützender Hand Im Frühjahr 2014 annektierte Russland unter scharfer Kritik der internationalen Staatengemeinschaft die Krim. Die Reportage begibt sich auf die Schwarzmeer-Halbinsel auf Lokalaugenschein. Bis 22.25, ORF 3

22.10 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Feuerball (Thunderball, GB 1965, Terence Young) Der vierte James-Bond-Film mit Sean Connery war lange Zeit auch der kommerziell erfolgreichste. Unvergessen: Adolfo Celi als Bösewicht Emilio Largo und Claudine Auger als "Domino". Connery selbst wirkte 1983 in einer Neuverfilmung des gleichen Stoffes mit: Sag niemals nie. Bis 0.55, Vox

james reed Den Titelsong zum James-Bond-Film "Thunderball" ("Feuerball") steuerte Tom Jones bei.

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Missbrauch in der Kirche – Vertuscht, verschwiegen, verjährt? Über den Umgang der katholischen Kirche mit sexuellen Gewalttätern aus ihren Reihen diskutiert Michael Fleischhacker mit seinen Gästen. Bis 23.25, Servus TV

22.25 GANGSTERTHRILLER

A Most Violent Year (A Most Violent Year, USA 2014, J. C. Chandor) Der hispanische Zuwanderersohn Abel Morales möchte im von Gewalttaten geprägten New York des Jahres 1981 ins Ölgeschäft einsteigen. Die Heizölbranche befindet sich allerdings in den Fängen der Mafia. Als moralischer Held in J. C. Chandors formidablem Charakterdrama brilliert Oscar Isaac. Bis 0.25, 3sat

movieclips trailers Original-Trailer zu "A Most Violent Year".

22.25 ROADMOVIE

Zärtlichkeit (La tendresse, B/F/D 2012, Marion Hänsel) Ein geschiedenes Ehepaar macht sich aus Belgien auf den Weg zu ihrem in den französischen Alpen mit dem Snowboard verunglückten Sohn. Marion Hänsels Roadmovie erzählt so beiläufig wie schön von dem, was auch 15 Jahre nach dem Ende einer Beziehung noch übrig ist. Bis 23.45, Arte

22.25 KRIMIKLASSIKER

Kottan ermittelt: Drohbriefe (Ö 1979, Peter Patzak) Nachbarschaftskrieg in der Schrebergartensiedlung: Eine Reihe von Drohbriefen führt Major Adolf Kottan an den Wiener Stadtrand. Franz Buchrieser zum dritten und letzten Mal in der Titelrolle markiert einen Höhepunkt in Peter Patzaks legendärer Kottan-Reihe wie im österreichischen Filmschaffen überhaupt. Bis 23.55, ORF 3

foto: orf/satel-film Eine alte Frau bekommt "Drohbriefe", Kottan ermittelt in einer Schrebergartensiedlung: Franz Buchrieser als Major Kottan mit Walter Davy und Carlo Böhm (v.l.n.r.).

23.45 VERWIRRSPIEL

Tiere (CH/Ö/PL 2017, Greg Zglinski) Bei der Diagonale wurde Birgit Minichmayr mit dem Schauspielerpreis ausgezeichnet. In dem von Greg Zglinski inszenierten Verwirrspiel Tiere sind sie und Philipp Hochmair als Paar in der Krise zu sehen. Bis 1.10, SRF 1

0.05 FILMDRAMA

Die Frau des Polizisten (D 2013, Philip Gröning) Ein junger Polizist nimmt einen Posten in einer kleinen Stadt auf dem Land an, seine Frau und Tochter ziehen sich in ihre eigene Welt zurück. Der deutsche Regisseur Philip Gröning breitet seine verstörende wie berührende Studie von Isolation und häuslicher Gewalt in mehreren Kapiteln aus. Bis 3.00, Arte

epd film Trailer zu "Die Frau des Polizisten".

0.15 SCIENCE-FICTION

Terminator 3 – Rebellion der Maschinen (Terminator 3 – Rise of the Machines, USA 2003, Jonathan Mostow) Eine unkaputtbare Terminatrix kommt mit bösen Absichten aus der Zukunft, der alte Terminator (Arnold Schwarzenegger) stellt sich dem Kampf. Fazit: ein mit Steroiden aufgepumptes, selbstironisches B-Movie. Bis 1.55, ORF 1