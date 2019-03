VfGH weist Antrag gegen "Ausgabenbremse" zurück

Gesetz für Sozialversicherungen war nur ein halbes Jahr gültig, mit der Frage der Selbstverwaltung haben sich die Höchstrichter deshalb nicht befasst

Wien – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat den Antrag der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) auf Aufhebung der "Ausgabenbremse" in der Sozialversicherung (SV) in seiner März-Session als unzulässig zurückgewiesen. Dies geschah deshalb, weil seit dem Einbringen am 6. November dies Gesetzeslage wieder geändert wurde, hieß es am Mittwoch in einer VfGH-Aussendung. Die Ausgabenbremse für die Sozialversicherungen war nur bis Ende 2018 in Kraft.

Auf die geltend gemachten Verstöße gegen Grundsätze der Selbstverwaltung wurde damit erst gar nicht eingegangen. Hier hatten namhafte Verfassungsexperten Zweifel angemeldet, dass etwa die Anstellung von Ärzten eine interne Angelegenheit sei und damit unter die Selbstverwaltung falle.

Die "Ausgabenbremse" hatte den Kassen ursprünglich bis zum Ablauf des Jahres 2019 untersagt, Maßnahmen zu treffen, die über das hinausgehen, was zur Fortführung des laufenden Betriebs unbedingt erforderlich ist.

Türkis-Blau wollte damit ihre Sozialversicherungsreform vorbereiten. Ab 1. April werden Überleitungsgremien eingesetzt, die die neue Organisationsform begleiten sollen. Ab 2020 soll es dann nur noch fünf statt 21 Sozialversicherungsträger geben. Gegen die Zusammenlegung wurden auch einige Beschwerden beim Höchstgericht eingebracht, über diese soll noch in diesem Jahr entschieden werden. (APA, mte 20.3.2019)