Welche Serien schauen Sie zurzeit?

"The Widow", "8 Tage" oder ein älterer Serienklassiker: Welche Serie können Sie gerade empfehlen?

Weniger als noch einen Monat bis zum Wiedersehen mit Daenerys, Jon, Sansa und Tyrion. Es bleibt jedoch noch Zeit, sich bis dahin mit der einen oder anderen Serie auseinanderzusetzen, die nicht in Westeros spielt. An der Auswahl mangelt es nicht, neue Serien erscheinen zurzeit am laufenden Band. So wie Stefan Ruzowitzkys mehrteiliges Weltuntergangswerk "8 Tage", das im STANDARD-Forum mit eher gemischten Gefühlen aufgenommen wurde:

Andere folgen Kate Beckinsale alias "The Widow" in den Kongo, wo sie auf der Suche nach ihrem verschollenen Mann in ein mörderisches Komplott gerät:

Und wiederum andere üben sich – ähnlich "Game of Thrones"-Fans – anlässlich der Neil-Gaiman-Adaption "Good Omens" in Geduld und Vorfreude:

Welche Serien schauen Sie gerade?

Welche Neuerscheinung begeistert, welche enttäuscht? Welche alte Serie haben Sie neu für sich entdeckt? Teilen Sie Ihre aktuellen Empfehlungen im Forum! (aan, 21.3.2019)

Hörtipp