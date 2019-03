Was macht Sie im Job glücklich?

Arbeitsklima, Tätigkeit also solche oder viel Geld. Welche Parameter tragen im Job zu Ihrem Glück bei?

Nette Kolleginnen und Kollegen, flexible Arbeitszeiten, spannende Aufgaben oder richtig viel Geld. Was im Berufsleben glücklich macht, kann recht unterschiedlich sein, und vielfach ist es auch ein Zusammenspiel mehrerer Punkte, das Glück im Beruf ausmacht. Selbst die monotonsten und langweiligsten Aufgaben können Spaß machen, wenn das Arbeitsklima und zum Beispiel das Geld passen.

Die London School of Economics hat 2017 die Studie "Happiness at Work" (Glück im Job) veröffentlicht. 20.000 Personen wurden europaweit danach gefragt, was sie brauchen, um im Job glücklich zu sein. Mitspracherecht, Abwechslung im Arbeitsalltag, ein gutes Arbeitsklima, Aufstiegschancen, Aussicht auf Gehaltserhöhungen, ein sicherer Job und Work-Life-Balance gehören zu den zentralen Parametern, die Einfluss darauf haben, ob ein Job glücklich macht. User "Karl Schreckt" gibt vier Faktoren an, die ihm wichtig sind:

Was macht Sie im Beruf glücklich?

Zählen für Sie nur monetäre Anreize oder kommt es auch auf die Tätigkeit und die Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen an, ob Sie in Ihrem Job glücklich sind? Muss Arbeit überhaupt glücklich machen? (haju, 20.3.2019)