Bei Preisverhandlungen liegt der voran, der seine Hausaufgaben gemacht hat

AVL gilt weltweit als kompetenter Partner für die Antriebs- und Automobilindustrie. Damit auch innerhalb des Konzerns alle Abläufe und Aufgaben perfekt gelöst werden können, setzt AVL auf die Erfahrung und das Geschick des Teams Strategischer Einkauf.

Im Unternehmensbereich Instrumentation and Test Systems (ITS) bei AVL werden Produkte entwickelt, die gebraucht werden, um elektrische Antriebskomponenten wie Batterie, E-Motor oder Inverter zu testen und zu valideren. Die dafür benötigten Komponenten und Materialien wie etwa Leiterplatten oder beispielsweise auch die Verpackung für die Messgeräte organisiert der Strategische Einkauf.

Fardin Azizi arbeitet seit mittlerweile acht Jahren bei AVL. Begonnen hat Azizi nach seinem FH-Abschluss zunächst als strategischer Einkäufer, er machte rasch den nächsten Karriereschritt zum stellvertretenden Abteilungsleiter und wird mit 1. April 2019 schließlich Department Manager für Produkte und Werkseinkauf im Strategischen Einkauf. Fardin Azizi: "Wichtige Bausteine für den Erfolg jedes Unternehmens sind aus meiner Sicht die optimalen Beschaffungsprozesse für die individuellen Produktgruppen zu etablieren. Als strategische Einkäuferinnen und Einkäufer tragen wir, so betrachtet, viel Verantwortung gegenüber AVL und auch gegenüber den Kunden unseres Konzerns." Aktuell werden im Strategischen Einkauf in Graz neue Kolleginnen und Kollegen mit Erfahrung für die vielfältigen Aufgaben in der Abteilung gesucht.

Die Aufgaben sind vielfältig, spannend und können rund um die Welt zu den verschiedensten Lieferanten und auch Standorten von AVL führen. Fardin Azizi: "Ich verhandle mit unseren internationalen Lieferanten und achte dabei immer darauf, zum Vorteil für AVL zu einem positiven Abschluss zu kommen. Ein Erfolgstipp von mir ist dabei, sich stets besonders gut auf ein Gespräch vorzubereiten. Das bedeutet, etwa über aktuelle Rohstoffpreise, die Transportlogistik oder auch rechtliche Vertragsbestimmungen oder auch Compliance Regeln informiert zu sein. Es geht in meinem Job darum, Preise, Angebote und Produktqualitäten verschiedener Lieferanten miteinander zu vergleichen. Und vor allem ist es absolut wichtig, den jeweiligen Gesprächspartnern – persönlich vor Ort oder auch via Telefon oder E-Mail – immer respektvoll zu begegnen. Ein guter strategischer Einkäufer hat auch das Gespür dafür, wann weitere Preisverhandlungen noch zielführend sind, oder wann es sich nicht mehr lohnt. Man muss gut zuhören können und sollte keine Vorurteile haben – welcher Art auch immer. Denn das Gegenüber merkt das, und man wird möglicherweise an seinem eigenen Egoismus scheitern. Und das kann letztlich dem Konzern schaden. Meine Erfahrung ist, dass jene bei Preisverhandlungen am erfolgreichsten sind, die ihre Hausaufgaben vorher ordentlich gemacht haben und sorgfältige Beschaffungsmarktforschung betreiben haben."

Die neuen Kolleginnen und Kollegen im Strategischen Einkauf bringen idealerweise ein Interesse für die Produkte von AVL mit und verfügen über eine kaufmännische Ausbildung – beispielsweise Betriebswirtschaft – oder haben entsprechende Zusatzqualifikationen erworben und bereits Erfahrungen gesammelt.

Fardin Azizi: "Unerlässlich ist es, Portfolio-Analysen und -Strategien für den Einkauf erstellen zu können. Und selbstverständlich muss man im Strategischen Einkauf auch verschiedenste Verhandlungstechniken beherrschen. Es gilt zudem nicht nur extern mit Lieferanten auf der ganzen Welt – verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sind ein Muss –, sondern auch innerhalb des Konzern mit den verschiedenen Abteilungen und Bereichen an anderen AVL Standorten zu kommunizieren. Wir arbeiten zusammen, wir tauschen uns aus und entwickeln auch konzernweit Warengruppen für AVL weiter. Ich mag meinen Job bei AVL sehr, weil ich hier mein Verkaufs- und Verhandlungstalent optimal einsetzen kann, es attraktive Benefits gibt und weil hier gute Karriere-Chancen geboten werden. Das Team freut sich bereits auf die neuen Kolleginnen und Kollegen!"

Aktuelle Stellenausschreibungen:

Lead Engineer Cost Engineering w/m

Wenn Sie Karriere bei AVL machen wollen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung unter www.avl.com/career