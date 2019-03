"News"-Magazin inszeniert Wellness-Erlebniswelt

Will zukünftig Multiplikator und Plattform im Bereich "Gesundheit und Leben" werden

Wien – Das Magazin "News" inszeniert von 23. bis 24. März in den Räumlichkeiten der Trabrennbahn Krieau in Wien erstmals eine Erlebniswelt aus den Bereichen Sport, Gesundheit, Wellness und Lifestyle. Der Hintergrund für den Vorstoß in ein neues Betätigungsfeld: In Partnerschaft mit der Uniqa-Versicherung möchte das Magazin mit dem Messeformat "News, bewegt" zukünftig Multiplikator und Plattform im Bereich "Gesundheit und Leben" werden.

Laut "News" erwarten die Besucher bei dem Event am Wochenende zahlreiche Try-outs und diverse Gesundheits- und Fitnessanalysen. Ein umfassendes Rahmenprogramm soll über aktuelle Sport- und Gesundheitsthemen informieren. (red, 20.3.32019)