Online-Befragung "We Europeans" will wissen, was uns am meisten bewegt

Millionen von Europäern sorgen sich um Nachhaltigkeit. Eine Initiative will Politiker mit dem Thema konfrontieren

Was bewegt Europa? Bis morgen, Donnerstag, haben Interessierte noch Zeit, an einer in ihrer Dimension bisher einzigartigen Online-Bürgerbefragung teilzunehmen: "Wie können wir Europa konkret neu gestalten?"

Diese Frage stellt die Initiative We Europeans online, 34 Millionen Europäer in 27 Ländern haben sie bereits beantwortet – in 24 verschiedenen Sprachen. 30.000 Vorschläge, wie eine bessere Zukunft in Europa aussehen könnte, wurden eingebracht, 1,5 Millionen Menschen haben darüber abgestimmt. Das Ziel ist, zielgerichtet auf die europäische Politik einwirken zu können – und eine große Zahl an Unterstützern hinter sich zu wissen. Insgesamt sind 270 Vorschläge aus allen 27 Teilnehmerländern zusammengekommen, zehn werden es am Ende sein.

Thema Nachhaltigkeit

Und es kristallisieren sich kurz vor Schluss klare Trends heraus. Nachhaltigkeit liegt den Europäern besonders am Herzen, etwa sollen Konzerne verpflichtet werden, überschüssige Lebensmittel zu spenden, anstatt sie wegzuwerfen. Steuerschlupflöcher sollten gestopft und Massentierhaltung abgeschafft werden. Und auch leistbares Wohnen ist den – wohl zumeist eher jungen – Teilnehmern eine Herzensangelegenheit.

foto: weeuropeans Europäer wollen nicht mehr im Regen stehen.

Andere Vorschläge, die auf Anklang gestoßen sind, umfassen die Bereiche EU-Behörden, Migration, Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Steuerflucht oder Sozialpolitik.

Aus den zehn finalen Vorschlägen mit der höchsten Zustimmung wird eine Bürgeragenda zusammengefasst und im Rahmen eines "Kongresses der Europäerinnen und Europäer" am Freitag im Europäischen Parlament vorgestellt. Der Kongress und die Bürgeragenda sollen dann Politiker dazu bringen, zu den vorgestellten Themen Stellung zu beziehen.

Damit klar ist, was Europa künftig bewegen soll. (red, 20.3.2019)