Die Shortlist: RONDO-Fotopreis powered by Leica

Über 2.000 Arbeiten wurden beim Fotopreis eingereicht. Am 28. März wird das Gewinnerfoto prämiert

Naturaufnahmen, Menschen, Gebrauchsgegenstände, Lebensmittel, alles Mögliche wurde als Fotomotiv gewählt. Kein Wunder, hatte der RONDO-Fotopreis powered by Leica doch das bewusst offen gewählte Thema "Rund". Das inspirierte zahlreiche Fotografen und Fotografinnen – bis zum Einsendeschluss des Wettbewerbs am Freitag, dem 15. März wurden über 2.000 Bilder eingereicht.

Die sechsköpfige Jury hatte also mehr als genug Material zur Beurteilung. Neben formalen Kriterien wie Komposition und Technik achteten die Jurymitglieder aber auch darauf, was die Betrachtung des jeweiligen Fotos bei ihnen auslöst. Auf Basis dieser Bewertungen hat die Jury ihre Lieblingsfotos ausgewählt.

Organisatorisch unterstützt wurde sie dabei durch das Team von Foto Leutner. Das Familienunternehmen ist auf die Fotoproduktion für Kunst, Design und Werbung spezialisiert und hat die von der Jury ausgewählten Fotos ausgearbeitet.

Diese sind bis 6. April in einer eigenen Ausstellung im Zuge des Festivals Foto Wien im Kassensaal der Wiener Postsparkasse zu sehen. Und am Abend des 28. März wird dort auch verkündet, wer den RONDO-Fotopreis powered by Leica und somit 2.000 Euro und die Möglichkeit, eine Fotostrecke im RONDO zu gestalten, gewinnt. (Michael Steingruber, RONDO, 22.3.2019)





Die Beiträge auf der Shortlist (alphabetisch sortiert)