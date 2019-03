Mobbing durch Lehrer: Wie war das in Ihrer Schulzeit?

Seit 1974 ist die "Prügelstrafe" an österreichischen Schulen verboten. Doch nicht nur physische, auch psychische Gewalt kann schwerwiegende Folgen haben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Vor nicht allzu langer Zeit war die Körperstrafe eine gängige Erziehungsmaßnahme an österreichischen Schulen. Erst seit den 1970er-Jahren ist es Lehrern untersagt, Kinder zu schlagen. Dass abseits der physischen Bestrafung allerdings verbale und psychische Gewalt als Erziehungsmaßnahmen bis heute nicht aus den Schulen verschwunden sind, zeigt ein aktueller Fall aus dem 18. Wiener Gemeindebezirk. Eine Lehrerin soll Kinder über Jahre erniedrigt haben. Dass es trotz mehrerer Beschwerden dazu kommen konnte, dass Schüler unter verbalen Aussagen oder tyrannischen Strafen leiden mussten, ist der Tatsache geschuldet, dass es schwierig ist, psychische Gewalt nachzuweisen. Denn um Pädagogen aus dem Dienst entfernen zu können, braucht es klare rechtliche Tatbestände, so der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer in der ORF-Sendung "Wien heute".

