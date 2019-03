GIS-Abschaffung: ORF-Chef droht mit Streichung von Landesstudios

Wrabetz: Bei Kürzung von 150 Millionen Euro "wird es nicht mehr neun Landesstudios geben können" – Staatsfinanzierung nur mit Verfassungsmehrheit, glaubt ORF-General

Wien – Die Rundfunkgebühren lassen sich nicht so einfach abschaffen, sagt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: "Nach Meinung führender Rundfunkjuristen" verlange das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk von 1974 auch die finanzielle Unabhängigkeit des ORF. Es brauche "meiner Meinung nach" eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, um den Rundfunk aus dem Staatsbudget statt aus GIS-Gebühren zu finanzieren, sagte Wrabetz vor Journalisten. Und: Werde das ORF-Budget, wie kolportiert, um 150 Millionen Euro gekürzt, dann "wird es nicht mehr neun Landesstudios geben können".

GIS abschaffen, kürzen

ÖVP und FPÖ bestätigten in den vergangenen Tagen, dass sie bei den Budgetverhandlungen konkret über eine Abschaffung der Rundfunkgebühr und die Finanzierung des ORF aus dem Staatsbudget sprechen. Statt derzeit 922 Millionen Euro Gebühreneinnahmen – davon 620 an den ORF, rund 140 an de Bund und rund 150 an die sieben der neun Bundesländer – kursieren 700 Millionen als Belastung für das Bundesbudget. Finanzstaatsekretär Hubert Fuchs (FPÖ) sprach in der "Pressestunde" am Sonntag von "Einsparungsmöglichkeiten" im ORF.



Wrabetz warnte in einem Hintergrundgespräch am Mittwochabend vor solchen Kürzungen. Der ORF habe über die vergangenen Jahre bereits 180 Millionen Euro eingespart, die er durch geringere Werbeeinnahmen und Gebührenerhöhungen unter der Inflationsrate seit 2005 real weniger habe. Weitere 50 Millionen jährlich spare er bis 2021, eine Bedingung für die jüngste Gebührenerhöhung ab 2017.

"In der Substanz gefährdet"

Eine weitere Kürzung um dreistellige Beträge – "100, 150, 200 Millionen", hört Wrabetz aus der aktuellen GIS-Debatte – würde bedeuten: "Der Angebotsumfang des ORF ist nicht substanziell aufrechtzuerhalten." Und: "Hier wird ein wirklich gut funktionierendes Unternehmen in der Substanz gefährdet. Einsparungspotenziale sind schon ausgeschöpft beziehungsweise werden gerade ausgeschöpft."

"Nicht mehr neun Landesstudios"

Es sei "eine Illusion", dass solche Kürzungen mit Einschnitten bei Spartenkanälen zu erzielen wären, sagt Wrabetz: "Dann muss es Einschnitte in den großen Substanzbereichen des Programms geben." Wrabetz nennt die Information, die Technik, aber insbesondere auch Regionales: Bei 150 Millionen Einsparungen "wird es nicht mehr neun Landesstudios geben können".

Kauffilme und -serien kosteten den ORF derzeit rund 35 Millionen Euro, sagt Wrabetz. Das aber seien günstige Programme. Würden sie eingespart – "Was spiel ich dann dort?"

1.500 Leute weniger

Wrabetz' Spar-Modellrechnung: "Eine Million weniger Einnahmen des ORF bedeuten 15 Beschäftigte weniger im ORF und in Zulieferbetrieben" – etwa in der Filmwirtschaft. Wenn der ORF 100 Millionen weniger zur Verfügung habe, wären das 1.500 Leute weniger, sagt Wrabetz. Die ORF-Technik habe insgesamt rund 700 Mitarbeiter. Die Rechnung gelte naturgemäß für eine massive Kürzung der GIS-Gebühren ebenso wie für eine Kürzung mit einem Umstieg auf Staatsfinanzierung, wie sie die FPÖ fordert.

Staatsfinanzierung, auch über mehrjährige Finanzierungsperioden, sieht Wrabetz "demokratiepolitisch problematisch". Sie erfordere aus seiner Sicht eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Denn: Das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk verlange Unabhängigkeit des ORF und seiner Organe und umfasse – "meiner Meinung nach" – auch die Finanzierung des ORF. Wrabetz beruft sich da auch auf "führende Rundfunkjuristen". (Nicht alle vom STANDARD befragten Rundfunkjuristen teilen die Position so grundsätzlich).

Das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk, 1974 einstimmig im Nationalrat von SPÖ, ÖVP und FPÖ beschlossen, verlangt wörtlich Rundfunkgesetze, "die die Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, die Ausgewogenheit der Programme sowie die Unabhängigkeit der Personen und Organe, die mit der Besorgung der im Absatz 1 genannten Aufgaben betraut sind, gewährleisten".

EU gefragt

Auch die EU müsste eine solche neue Staatsbeihilfe notifizieren, also quasi absegnen, bevor sie umgesetzt wird, ergänzte Wrabetz.

Aus Wrabetz' Sicht würde ein Umstieg auf Staatsfinanzierung eine Verschlechterung für viele bedeuten – für das Publikum "weniger Programm und weniger Programmvielfalt", für den ORF auch "weniger Unabhängigkeit und weniger Zukunftsfähigkeit", für den Bund eine "Budgetbelastung" von (bis zu) fast einer Milliarde Euro und "hunderte bis tausende Arbeitslose", für die Länder 140 Millionen weniger für Kultur- und andere Förderungen. (fid, 20.3.2019)