May wird wohl um kurzen Aufschub des Brexit-Termins bitten

Regierungskreise zitieren aus Brief an die EU

London – Die britische Premierministerin Theresa May will dem Sender Sky zufolge in einem Brief an die EU am Mittwoch eine kurze Verschiebung des Termins für den Austritt aus der Europäischen Union beantragen. Der Sender beruft sich auf Regierungskreise.

Eine längere Verschiebung soll auch laut BBC vom Tisch sein. Grund dafür sei Mays zunehmende "Frustration" mit der Situation im Parlament.

Im Dezember 2018 hatten sich die EU und Großbritannien unter May auf einen Austritts-Deal geeinigt. Der wurde vom Parlament in London aber bereits zweimal abgelehnt.

Wie lange die beantragte Verlängerung ist, war vorerst nicht bekannt. Am einfachsten wäre eine kurze Verlängerung um wenige Wochen bis maximal Ende Juni. Denn andernfalls müsste sich Großbritannien an der Europawahl beteiligen, die vom 23. bis 26. Mai stattfindet. Das EU-Parlament tritt am 2. Juli erstmals zusammen. (APA, 20.3.2019)