Caps stellen mit Sieg in Znojmo auf 3:1

4:2-Erfolg für die favorisierten Wiener

Wien – Die Vienna Capitals haben im Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga gegen Znojmo auf 3:1 gestellt. Die favorisierten Wiener gewannen am Dienstag auswärts nach Zweitore-Rückstand noch mit 4:2 und haben am Freitag die Chance, die Best-of-seven-Serie vor Heimpublikum für sich zu entscheiden.

Zwei Tage nach dem 5:2 in Wien ließen die Caps lange ihre offensive Durchschlagskraft vermissen. Im Mitteldrittel gerieten sie durch einen Doppelschlag von Luciani (37./PP, 39.) auch noch ins Hintertreffen. Im Schlussabschnitt drehten sie aber auf. DeSousa (43.) und Peter (48.) brachten den Sieger des Grunddurchgangs zurück ins Spiel. Mit seinem zweiten Treffer sorgte DeSousa zehn Minuten vor Schluss für die erstmalige Führung. Das 4:2 gelang Holzapfel (53.) in Unterzahl. (APA; 19.3.2019)

Ergebnisse Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) vom Dienstag – Viertelfinale (best of seven) – 4. Spiele:

HC Orli Znojmo – spusu Vienna Capitals 2:4 (0:0,2:0,0:4). Znojmo, 3.000. Tore: Luciani (37./PP, 39.) bzw. DeSousa (43., 50.), Peter (48.), Holzapfel (53./SH). Strafminuten: 10 bzw. 16.

Stand in der Serie: 1:3. Nächstes Spiel am Freitag in Wien.