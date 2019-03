Autorin Sargnagel erstattete Anzeige wegen sexueller Belästigung

Die niederösterreichische Polizei ermittelt, ein 42-jähriger Mann bestreitet einen Übergriff

Die Wiener Autorin Stefanie Sargnagel soll während einer Zugfahrt von Wien nach Graz von einem anderen Fahrgast sexuell belästigt worden sein. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Dienstag eine entsprechende Anzeige. "Die Erhebungen sind noch im Gange", sagte Sprecher Raimund Schwaigerlehner.

Sargnagel schrieb am Samstag auf Facebook: "Bin ich paranoid oder warum muss man als Mann seine Jacke unbedingt aufgebauscht auf seinen Unterleib legen?" Die Autorin wirft dem Mann unter anderem vor, ihr auf den Oberschenkel gegriffen zu haben. Die Anzeige gegen den 42-Jährigen wurde von Beamten in Wiener Neustadt aufgenommen. In seiner Einvernahme bestritt er den Vorwurf der sexuellen Belästigung. (APA, 19.3. 2019)