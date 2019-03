Gösser und McCann wollen gemeinsam "Hoch hinaus"

Der neue TV-Spot appelliert an die generationenübergreifende Kraft des Miteinanders

Wien – Der neue Spot für die Biermarke Gösser, er wurde umgesetzt von McCann appelliert an die Kraft des Miteinanders. Die Kampagne ist seit Mitte März on air. "Wenn Generationen zusammenhalten und einander aus den unterschiedlichen Blickwinkeln und mit den jeweils eigenen Erfahrungen gegenseitig Mut machen, rücken sogar scheinbar unerreichbare Ziele in greifbare Nähe", beschreibt Christof Sigel, Managing Director der Kreativagentur McCann, die Kernbotschaft.

Der Spot

mccann wien

"Jeder hat seine eigene Herangehensweise an Dinge. Durch gemeinsame Werte findet man schlussendlich wieder zusammen. Bei allen Unterschiedlichkeiten gibt es eines, das Österreichs Generationen immer verbindet: Gut, besser, Gösser", sagt Brand Manager Peter Heiligenbrunner, "mit unserem neuen Spot wollen wir mit allen Österreichern hoch hinaus und möchten gemeinsam auf die besten Aussichten anstoßen. Unsere Markenkommunikation 2019 wird dies medienübergreifend erlebbar machen". (red, 19.3.2019)