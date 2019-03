Frau bei Wechtenbruch in Tirol tödlich verunglückt

Dürfte laut Polizei mehrere hundert Meter abgestürzt sein, der Einsatz gestaltete sich wegen unzugänglichem Gelände schwierig

St. Sigmund im Sellrain – Eine Frau ist am Dienstag bei St. Sigmund im Sellraintal in den nördlichen Stubaier Alpen in Tirol beim Bruch einer Schneewechte ums Leben gekommen.

Die Wintersportlerin dürfte laut ersten Informationen der Polizei gemeinsam mit der Wechte mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Der Begleiter der Frau blieb unverletzt. Er war nicht mit der Wechte mit abgestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Die beiden hatten gemeinsam eine Skitour unternommen, als es gegen 11.00 Uhr zu dem Unglück gekommen war.

Der Einsatz hatte sich zunächst aufgrund des unzugänglichen Geländes schwierig gestaltet, hieß es. Am Nachmittag konnte die Bergung der Wintersportler abgeschlossen werden, sie wurden ins Tal gebracht. Nähere Informationen zur Identität der beiden lagen zunächst nicht vor. Sowohl die Bergrettung, als auch die Alpinpolizei waren im Einsatz. (APA, 19.3.2019)