ORF-TVthek wurde Relaunch unterzogen

Neuer Look, mehr Personalisierung, neue Themen-Lanes – Rollout für Web und mobile Apps, weitere Plattformen folgen bis Herbst

Die TVthek des ORF ist runderneuert worden und im neuen Design verfügbar. Nicht nur optisch wurde die Videoplattform modernisiert, etliche Neuerungen sollen eine bessere Usability bieten, hieß es am Dienstag in einer ORF-Aussendung. So wurden die Navigation neu organisiert, das Fenster des Web-Players vergrößert und zusätzliche Personalisierungsoptionen geschaffen.

Schwarz

Zuerst ins Auge springt die neue Hintergrundfarbe, nämlich schwarz. Die Inhalte werden in einem Gitterraster präsentiert und bieten Vorschau-Videoclips mit Mouse-Over. Die Startseite wurde insgesamt neu gestaltet, mit "Highlights" und thematischen Schwerpunkten. Auch die Navigation wurde nutzerfreundlicher, so der ORF, mit direkten Zugang zu den wichtigsten Bereichen und auf die Favoriten-Funktion. Die Suche bietet gezielte Vorschläge.

Inhaltlich neu ist unter anderem, dass unter dem Motto "noch mehr Österreich" das Programm der Landesstudios gebündelt wird, damit erhalte die regionale Berichterstattung "einen noch höheren Stellenwert direkt auf der Startseite". Auch der Live-Bereich wurde überarbeitet, ausgebaut werden soll das "Live Spezial"-Angebot (zusätzliche bzw. die TV-Berichterstattung ergänzende Streams). Neue Rubriken sind zum einen die Themenseite "Im Fokus" zu großen aktuellen Themen, zum anderen die "Letzte Chance" – hier werden die User auf Content hingewiesen, der aufgrund der Sieben-Tage-Regel in Kürze aus der TVthek genommen werden muss. Hinweise auf kommendes Programm mit Trailern etc. gibt es künftig auch.

Persönliche Wunschthemen

Gänzlich neu ist die Möglichkeit, sich persönliche Wunschthemen zu konfigurieren, derzeit zur Wahl stehen die Themengruppen Filme & Serien, News, Dokus & Magazine, Leben & Lifestyle, Kultur, Sport-Highlights, Wirtschaft sowie Shows & Stars. Die barrierefreien Angebote werden nun "deutlicher und an mehreren Stellen präsentiert", ein weiterer Ausbau sei geplant. Die zeit- und kulturhistorischen ORF-TVthek-Videoarchive sind von nun an unter "History" zu finden.

Mit Dienstag wurde die neue TVthek für Web, mobile Apps (iOS, Android) und ORF Smart (HbbTV) gelauncht. Weitere Plattformen kommen noch heuer, im zweiten und dritten Quartal, an die Reihe, nämlich Smart-TV-Apps, Apps für Kabelnetze sowie Apple TV, Android TV und Amazon Fire TV.

Der große Relaunch erfolgt knapp zehn Jahre nach Start der TVthek (im November 2009). Der ORF setze damit "einen weiteren entscheidenden Schritt in seiner Digitalisierungsoffensive", erklärte ORF-Online-Chef und stellvertretender Technikdirektor Thomas Prantner zur APA. Die TVThek könne so ihre "Führungsposition sicherstellen". (APA, 19.3. 2019)