Karas: Orbán kann im EVP-Streit keine Bedingungen stellen

Der ÖVP-Delegationsleiter wird bei der bei EVP-Sitzung verhindert sein, findet aber, das "Kasperltheater" müsse ein Ende haben. Drozda fordert von Kurz und Karas, "klar Haltung" zu zeigen

Budapest/Brüssel – Der ÖVP-Delegationsleiter um Europaparlament, Othmar Karas, hat den ungarischen Premier Viktor Orbán davor gewarnt, der Europäischen Volkspartei (EVP) im Streit über einen möglichen Ausschluss seiner Regierungspartei Fidesz Bedingungen zu stellen. "Es geht nicht darum, dass er an die EU und an die EVP Bedingungen stellt. Er hat Bedingungen zu erfüllen", sagte Karas am Dienstag.

Karas zeigte sich verwundert, dass Orbán neue Bedingungen formuliert habe. Das sei "eine verkehrte Welt". "Das Kasperltheater muss zu Ende sein." Alleine dass Orbán Bedingungen stelle, "zeigt, dass er nicht aufhört zu zündeln". EVP-Fraktionschef Manfred Weber habe klar gesagt, dass Orbán die Bedingungen bis 20. März erfüllen müsse und diese nicht verhandelbar seien. Daher appelliere er auch an die EVP, jetzt eine Entscheidung zu treffen. "Man kann nicht zur Tagesordnung übergehen", so Karas. Auf dem Tisch seien Anträge von 13 EVP-Parteien aus neun Ländern für einen Fidesz-Ausschluss.

ORF-Diskussion wichtiger

Er selbst könne an der EVP-Vorstandssitzung am Mittwoch wegen einer Diskussion der EU-Spitzenkandidaten im ORF nicht teilnehmen, so Karas, "was mich sehr schmerzt". Er könne sich auch nicht vertreten lassen. Aus Österreich sind sechs Delegierte im EVP-Vorstand vertreten. Automatisch Mitglieder sind neben dem EU-Kommissar und EVP-Vizepräsidenten Johannes Hahn ÖVP-Chef Sebastian Kurz sowie Karas. Daneben gibt es drei zu nominierende ÖVP-Mitglieder. Laut Karas sollen die Namen in Kürze bekanntgegeben werden.

Karas verriet nicht, wie er abstimmen würde. "Eine Suspendierung (der Fidesz, Anm.) steht nicht zur Diskussion." Sollte es zu keinem Ausschluss kommen, wäre es für ihn zwingend, einen Katalog und einen Beobachtungszeitraum einzuführen, wo die Frage der Umsetzung von EuGH-Urteilen, des Rechtsstaatsverfahrens im Rat und der NGO-Gesetze behandelt würde. Auch die Frage der Central European University (CEU) in Budapest sei eine offene Frage.

SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda forderte indes von Karas und Kurz, bei der Abstimmung "klar Haltung zu beziehen". Das "unwürdige Spiel auf Zeit" der beiden müsse endlich beendet werden. "Wir werden sehen, ob sich Kurz und Karas mit einem Ja zum Ausschluss Orbáns zu einem längst überfälligen Bekenntnis zu Demokratie und Europa durchringen, oder ob sie weiter im Orbán-Anbetungs-Club bleiben", so Drozda. (APA, 19.3.2019)