Schachingers "Daneben gehen": Weg mit dem Gemüse, her mit dem Fleisch

In der kalten Jahreszeit ist Schinken, das gesündeste Essen der Welt. Zweite Expertenmeinungen sind willkommen

Man muss für die Gesundheit Opfer bringen. Es gibt zum Beispiel Haushalte, in denen es in der Fastenzeit, also vor der Freibadsaison, durchaus üblich ist, dass ich regelmäßig das Gemüse im Kühlschrank austausche, ohne das es gegessen werden würde. Altes muss vergehen, damit Neues entstehen kann.

Gerade ist zum Beispiel die dritte Packung des gesunden Fenchels in Folge im Mistkübel zu Ende verfault. Eine Melanzani im Gemüsefach wirkt beim Antippen auch schon etwas nachgiebig. Der Stangensellerie hat Mühe, sich aufrechtzuhalten. Eigentlich würde er lieber liegen und in Ruhe gelassen werden. Vom verdorrten Rosmarinstrauch, der müffelnden Petersilie und den austreibenden Erdäpfeln ein anderes Mal.

Vitaminbombe

Immer wieder hört man, die Einnahme von Vitamintabletten sei nicht etwa eine ideale Nahrungsergänzung, sondern völlig sinnlos. Vitamine seien ausreichend im Essen enthalten. Eine Schinkensemmel decke zum Beispiel den täglichen Vitamin-Bedarf, weil man speziell auch das Vitamin C in den Schinken spritzt, damit er schneller reift und eine rosige Farbe bekommt. Mit Butter, Kren und Schnittlauch als natürlichen Geschmacksverstärkern handelt es sich dabei also um einen Power-Snack, der im wechselhaften Spätwinterwetter dazu in der Lage ist, Erkältungen abzuwehren.

Schwerpunkt Paniertes

Weiter gedacht verhält es sich so, dass man im Gegensatz zu jahrzehntelangen Bemühungen, in Österreich endlich die Hauszustellung von Apotheken gesetzlich zu erlauben, im Falle eines grippalen Infekts zum Beispiel bei einem Lieferservice mit Schwerpunkt Paniertes anrufen kann.

In einem Bauern-Cordon-Bleu vom Wiener Schnitzeldoktor etwa versteckt sich demnach nicht nur eine Vitaminbombe mit Käse, damit es besser rutscht, sondern auch gesundes Gemüse wie Champignons und Zwiebel. Ketchup wird aus Tomaten gemacht, Mayonnaise aus Eiern und guten Fetten im Olivenöl. Preiselbeerkompott ist Fruchtgenuss pur. Wenn man die Erdäpfel zu Hause schon wieder einmal austreiben lässt: Bei Dr. Schnitzel sind die Pommes zwar ein wenig letschert, aber frisch. Falls jemand diesbezüglich eine zweite Expertenmeinung einholen möchte: Ja, klar. Dies ist ein freies Land. (Christian Schachinger, 20.3.2019)