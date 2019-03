Das beste Game aller Zeiten kann nun auch zu zweit gespielt werden

Mod veröffentlicht, die "Zelda: Ocarina of Time" gemeinsam spielbar macht

The Legend of Zelda: Ocarina of Time zählt unbestritten zu den besten Spielen aller Zeiten. Laut Metacritic soll es sogar das beste Videospiel sein, das bislang veröffentlicht wurde. Nun kann man das Singleplayer-Spiel auf neuartige Art und Weise erleben und zwar zu zweit – dank der Arbeit von Moddern.

bsod gaming

Bis zu 15 Spieler geplant

Hinter dem Projekt namens OoT Online steht ein kleines Entwicklerteam, das die Modifikation des Games mitsamt eigenem Server kostenlos bereitstellt. Zwei Links erobern gemeinsam Hyrulean – bis zu 15 Spieler gleichzeitig soll die Mod künftig unterstützen. Die Entwicklungsarbeit des Teams kann auf Twitch mitverfolgt werden. (red, 19.3.2019)