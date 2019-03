Nächster Heumarkt-Gerichtstermin steigt im Hotel Intercontinental

Der Verhandlungstermin des Bundesverwaltungsgerichts ist laut Projektbetreiber Wertinvest für den 5. April anberaumt

Wien – Im Fall des umstrittenen Bauprojekts am Wiener Heumarkt samt 66-Meter-Wohnturm in der Unesco-Welterbezone geht es auch vor Gericht weiter. Wie berichtet wurde am Montag vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) verhandelt, ob das Bauvorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss oder nicht. Entscheidet der Richter für eine UVP-Prüfung, wäre das mit neuerlichen mehrjährigen Verzögerungen für das Projekt verbunden.

Die Entscheidung wurde am Montagnachmittag vertagt. Die nächste Verhandlung findet laut dem Projektbetreiber Wertinvest aber nicht im Bundesamtsgebäude in Wien-Erdberg, sondern im Hotel Intercontinental am Heumarkt statt. Als Termin soll der 5. April um 8 Uhr feststehen. Diese Entscheidung konnte eine Sprecherin des BVwG auf STANDARD-Anfrage vorerst nicht bestätigen.

Das Hotel soll gemäß den Bauplänen von Wertinvest abgerissen und leicht erhöht neu errichtet werden. Der 66-Meter-Wohnturm soll daneben errichtet werden. Ob es im Lauf der Gerichtsverhandlung im Intercontinental auch einen Lokalaugenschein samt Begehung des Heumarkt-Areals geben wird, ist aber noch offen.

Tojner will Weltkulturerbe erhalten

Investor Michael Tojner hat sich indes am Dienstag zur aktuellen Debatte zu Wort gemeldet. Er wäre bei einer "klaren Ansage" zu seinem umstrittenen Projekt kompromissbereit, sagte er im Ö1-Interview. Er betonte, das Weltkulturerbe erhalten zu wollen. Nur die Turmhöhe zu reduzieren sei für ihn aber "keine architektonische Herangehensweise".

"Wir wollen sicherlich nicht dafür stehen, dass das Prädikat Weltkulturerbe der Stadt Wien entzogen wird. Und deswegen glauben wir, dass wir da am Ende mit der Unesco, mit der Stadt Wien ein positives Ende erreichen können", sagte Tojner im "Morgenjournal". Er glaube, dass das Projekt "einen einzigartigen Wert für Wien" habe und am Ende "die kulturellen Mehrwerte" überzeugen würden.

Auf die Frage, ob er an dem Projekt in seiner jetzigen Form festhält, antwortete Tojner: "Ich habe einen Vertrag mit der Stadt Wien, der den Projektumfang festlegt, und aus diesem Vertrag kann ich einseitig nicht aussteigen. Da müsste ich mit der Stadt Wien in Verhandlungen gehen, ob die Stadt Wien auch zu einem Kompromiss bereit ist."

Der Investor mahnte auch die politisch Verantwortlichen. "Dass das Ganze jetzt zu einem politischen Konflikt zwischen Land und Bund wird, das war so nicht absehbar." Sein Appell an "die wichtigen Personen in der Republik": Man sollte an einem Strang ziehen. "Wir wollen ein schönes Projekt umsetzen, wir werden schauen, dass das Weltkulturerbe für Wien erhalten bleibt." (David Krutzler, APA, 19.3.2019)