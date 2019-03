Thiem in Miami gegen Berrettini oder Hurkacz

Nur gegen Berrettini hat Thiem bereits gespielt und das einzige Duell 2018 in der Runde der letzten 32 bei den French Open für sich entschieden

Miami – Dominic Thiem bekommt es in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Tennis-Turniers in Miami mit dem Italiener Matteo Berrettini oder dem Polen Hubert Hurkacz zu tun. Zum Auftakt hat der Ranglistenvierte und frischgebackene Indian-Wells-Sieger ein Freilos. Nur gegen Berrettini hat Thiem bereits gespielt und das einzige Duell 2018 in der Runde der letzten 32 bei den French Open für sich entschieden.

Der 22-jährige Berrettini liegt im Ranking auf Position 52, der ebenfalls 22-jährige Hurkacz ist zwei Plätze schlechter klassiert. (APA, 19.3.2019)