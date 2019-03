FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein will Arbeitspflicht für Flüchtlinge

Geht es nach der Ministerin, können Asylberechtige ohne Job den Einsatz als Erntehelfer nicht ablehnen

Wien – Die freiheitliche Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat schon des öfteren erklärt, dass sie die rund 33.000 arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten in Österreich für geeignet hielte, in der Land- und Forstwirtschaft unterzukommen.

Das Sozialministerium hat heuer – wie berichtet – in die neuen arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben für das Arbeitsmarktservice (AMS) die "rasche Vermittlung von Asylberechtigten zur Arbeitsaufnahme in der Landwirtschaft" inkludiert.

In der Kärntner Krone erklärt Hartinger-Klein genauer, wie sie sich das vorstellt: Was Einsätze als Erntehelfer oder im forstwirtschaftlichen Bereich betrifft, so will sie eine Arbeitspflicht für Asylberechtigte ohne Job.

Verpflichtend

Hartinger-Klein: "Entweder qualifiziere ich diese Asylberechtigten, oder ich setze sie verpflichtend ein, etwa im land- und forstwirtschaftlichen Bereich." Das wäre ein Unterschied zum jetzigen Modell, bei dem angebotene Jobs abgelehnt werden dürfen, dies führt allerdings zu einer Kürzung des Arbeitslosengeldes.



Die Ministerin erklärte auch genauer, wie sie sich die Arbeitseinsätze vorstellt: "Etwa als Erntehelfer oder im Kampf gegen den Borkenkäfer im Wald."

Der Kärntner FPÖ-Chef Gernot Darmann sekundiert: "Nur im Kaffeehaus sitzen und auf das Geld des Steuerzahlers zu warten, ist zu wenig." (red, 19.3.2019)